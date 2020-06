La consommation d'eau potable sera mieux surveillée à Baie-Comeau

Plusieurs municipalités de l’Est-du-Québec ont récemment imposé des restrictions sur l’usage de l’eau potable à leurs citoyens en ces temps chauds et secs.

Rimouski, Gaspé et Percé interdisent présentement à la population d’utiliser un arrosoir automatique ou de laver une voiture, par exemple. Ces avis émis au cours des derniers jours sont en vigueur pour une durée indéterminée en raison notamment de la forte consommation d’eau potable observée dans ces municipalités.

La Ville de Baie-Comeau, de son côté, n’a pas interdit l’usage de l’eau potable pour l’instant, mais elle a augmenté la surveillance sur son territoire depuis mardi.

Des municipalités interdisent les arrosoirs automatiques Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

En tout temps, un préposé à la réglementation peut remettre un constat d’infraction à un citoyen s’il le surprend à utiliser l’eau potable d’une manière inadéquate ou à un moment où c’est interdit de le faire.

Son mandat pourrait toutefois devenir davantage répressif pendant un certain temps, en raison du temps sec, selon le coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

En temps normal, on remet au citoyen un rappel des règlements, souligne-t-il. Dans la majorité des cas, on se dit que les gens sont de bonne foi et qu'ils ne connaissent pas nécessairement le règlement. Mais là, on a fait de la sensibilisation, mais on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup d'utilisation.

Consommation importante

Les responsables de l'usine de traitement de l'eau potable de Baie-Comeau constatent qu'il y a présentement une augmentation de la consommation d'eau par la population. On a habituellement une réserve d’environ 24 heures de consommation régulière. Mais là, on parle de réserves qui varient peut-être entre quatre et cinq heures , précise Mathieu Pineault.

C'est de la rivière Manicouagan que provient l'eau distribuée par l'usine de traitement de l'eau potable de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La Ville n'est pas sur le point de manquer d'eau. Elle puise cette ressource dans la rivière Manicouagan avant de la traiter et de la distribuer aux citoyens. D'un point de vue de la source d’eau, ce n’est pas nécessairement un problème, souligne Mathieu Pineault. Mais quand c’est rendu que nos propres réserves diminuent, ça veut dire que ça peut devenir problématique .

On a une consommation moyenne par jour de 16 500 mètres cubes d’eau qui part de notre usine, ajoute Mathieu Pineault. Ça ne dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais ce que les employés de notre usine nous disent, c’est que ça devrait plutôt correspondre à une population d’environ 35 000 à 40 000 habitants.

La surveillance accrue de l'arrosage sur les terrains des résidents vise à faire réduire l'usage de l'eau potable.

Mathieu Pineault, porte-parole de la Ville de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

De la pluie attendue

Les mois de mai et de juin ont été particulièrement secs dans la Manicouagan, selon Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada. En mai, 34 millimètres d'eau sont tombés, soit presque trois fois moins que la normale.

Jean-Philippe Bégin précise que de faibles quantités d’eau sont tombées en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord au cours des derniers jours, mais des précipitations plus importantes sont finalement attendues partout dans l’Est-du-Québec d'ici jeudi.

Il y a un front froid qui va balayer tous les secteurs, donc ce sont les meilleures chances de précipitations depuis un certain temps. Jean-Philippe Bégin, météorologue, Environnement Canada

Ces précipitations devraient modifier le bilan météo particulièrement sec du mois de juin dans les environs de Baie-Comeau. À ce jour, seulement 9 millimètres de pluie ont été enregistrés à l'aéroport situé à Pointe-Lebel. La moyenne est de 88 millimètres pour le mois complet.