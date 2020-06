La FFCB en constante évolution depuis 75 ans

D'abord fondée pour établir des paroisses catholiques, la fédération est devenue politisée dans les années 60 et a fait naître des associations partout dans la province jusqu'en 1995 pour ensuite devenir l'intermédiaire entre la francophonie de la province et le gouvernement fédéral, qui finance la majorité de ses activités.

Toujours aussi pertinente

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique est plus pertinente que jamais, selon sa présidente, Padminee Chundunsing.

« Il y a 73 000 francophones et 316 000 personnes qui parlent le français [en Colombie-Britannique]. Ça montre que la communauté francophone évolue vraiment et en plus, la Fédération, sa raison d'être augmente pour pouvoir desservir ce peuple maintenant », avance la présidente.

Marc Roy a été président de la FFCB de 1983 à 1985. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Marc Roy, président de la FFCB de 1983 à 1985, abonde dans le même sens. Pour lui, la FFCB demeure pertinente aujourd'hui.

« Ce serait idéal que ce ne soit plus nécessaire, mais dans notre milieu, où on est une minorité, on n'a pas énormément de pouvoir, alors c'est essayer de négocier, de se créer des réseaux, d'aller convaincre des gens, puis c'est le rôle de la Fédération », constate-t-il toujours.

Quelques dates marquantes de l’histoire de la FFCB : 1945 - Création de la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique (FCFCB) lors du premier Congrès de la langue française, à Victoria, le 24 juin;

Création de la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique (FCFCB) lors du premier Congrès de la langue française, à Victoria, le 24 juin; 1961 - Création du premier secrétariat permanent de la fédération, à Maillardville;

Création du premier secrétariat permanent de la fédération, à Maillardville; 1964 - La FCFCB devient un organisme provincial sans but lucratif et dissocie l’éducation en français de la religion catholique;

La FCFCB devient un organisme provincial sans but lucratif et dissocie l’éducation en français de la religion catholique; 1971 - La FCFCB devient la Fédération des Franco-Colombiens (FFC) et son siège social est déplacé à Vancouver;

La FCFCB devient la Fédération des Franco-Colombiens (FFC) et son siège social est déplacé à Vancouver; 1978 - Le programme-cadre de français est inauguré. Aussi, un service de langue française officielle est inauguré au sein du ministère de l’Éducation de la province;

Le programme-cadre de français est inauguré. Aussi, un service de langue française officielle est inauguré au sein du ministère de l’Éducation de la province; 1980 - La FFC fonde avec un groupe de parents intéressés l’Association des parents francophones, devenue aujourd’hui la Fédération des parents francophones de C.-B;

La FFC fonde avec un groupe de parents intéressés l’Association des parents francophones, devenue aujourd’hui la Fédération des parents francophones de C.-B; 1989 - La Fédération donne naissance au Conseil jeunesse;

La Fédération donne naissance au Conseil jeunesse; 1992 - La FFCB devient la Fédération des francophones de la C.-B. (FFCB). Source : Le programme souvenir du 60e anniversaire de la FFCB

Un rôle à diversifier

La Fédération joue bien ce rôle auprès du gouvernement fédéral, selon Rémi Léger, professeur de sciences politiques à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique. Il explique que les francophones de partout dans la province qui participent à des activités de leur association locale ne se rendent peut-être pas compte de tout le travail qui a été fait, en coulisse auprès du fédéral, par la FFCB pour trouver du financement.

Il croit toutefois que la Fédération aurait intérêt à se tourner davantage vers la province, à l’instar des autres associations francophones provinciales au pays.

Moi personnellement, je crois que la Fédération doit s'axer davantage sur le plan provincial, demander une politique sur les services en français, demander une reconnaissance plus formelle de la province. Rémi Léger, prof. de sciences politiques à SFU

La Colombie-Britannique est la seule province canadienne sans politique sur les services en français.

La FFCB a créé un logo pour souligner les 75 ans de son organisme. Photo : fourni par la FFCB

Pour les 75 prochaines années, la présidente Padminee Chundunsing souhaite que les francophones soient plus visibles, plus reconnus et qu’ils n’aient plus à constamment se battre pour que leurs droits soient respectés.

Aucune célébration n’est prévue actuellement en raison de la COVID-19, mais dès que les restrictions seront levées, une fête devrait être organisée.