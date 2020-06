La saison touristique bien entamée au Bas-Saint-Laurent

C'est le cas du complexe d'hébergement de Marco Normandeau, La Maréchante, qui comprend un gîte, des appartements et un camping.

Présentement, on est à 80 % de notre capacité. En fin de semaine ce sera 100 %. Les premières disponibilités commencent plus vers la fin août. Marco Normandeau, propriétaire de La Maréchante

Le propriétaire de La Maréchante, Marco Normandeau, s'attend à une bonne saison touristique, malgré la crise sanitaire. Son établissement affiche pratiquement complet pour l'été. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Selon Marco Normandeau, cet achalandage est une bonne nouvelle, mais il comporte plusieurs défis comme le manque de main-d'oeuvre.

Ça dépasse nos capacités. Ça nous prendrait des journées de 36 heures. C'est un peu ça notre défi, pour nous, les gens qui sont dans le tourisme. C'est de répondre à une demande qui est très élevée, en considérant qu'on a toutes les règles de la COVID à respecter et un manque de main-d'oeuvre en raison par exemple, des étudiants qui ont leur PCUPrestation canadienne d’urgence .

Par ailleurs, Marco Normandeau affirme que ses hébergements autonomes, qui contiennent des douches et des cuisines indépendantes, facilitent le respect des normes sanitaires contre la COVID-19.

Les restaurants sont ouverts, mais certains restaurateurs déplorent le fait qu'ils ne peuvent accueillir que la moitié de la clientèle habituelle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

La propriétaire du restaurant café bistro L'Anse-aux-Coques, Suzanne D'Anjou, est aussi très enthousiaste par rapport à cette saison touristique, mais elle soulève quelques inquiétudes.

Les gens sont au rendez-vous, mais son restaurant peut seulement accueillir la moitié de sa clientèle habituelle en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, comme l'espace obligatoire de deux mètres entre les tables.

Suzanne D'Anjou doit toutefois garder un nombre suffisant d'employés dans sa cuisine pour maintenir la qualité de son service.

Toute notre nourriture est faite maison. J'ai toujours 7 à 8 personnes dans ma brigade de cuisine, mais c'est la moitié de la clientèle qui est là. Si les consignes sanitaires pouvaient s'assouplir, ça pourrait aider plusieurs personnes dans la région. Suzanne D'Anjou, propriétaire du restaurant café bistro L'Anse-aux-Coques

La saison touristique est bien entamée au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Les plages prisées

Même si certains touristes ont été forcés d'annuler leurs vacances à l'extérieur du Québec en raison de la pandémie, plusieurs se réjouissent de pouvoir se prélasser sur les plages de l'Est-du-Québec. Une touriste, Caroline Savard, explique qu'elle passera ses vacances au Bas-Saint-Laurent plutôt qu'en Nouvelle-Écosse, comme prévu au départ.