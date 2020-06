Une famille en quête de réponse après la mort de leur mère de 83 ans dans un foyer

Cette mort survient après que la province ait interdit les visites dans les centres de soins de longue durée afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

Les membres des familles ne pouvaient voir les résidents qu’à travers une fenêtre.

La fille de Loyce Rheaume, Lori Crampton, affirme que lorsque la famille a vu leur mère le 11 mai à travers la fenêtre, celle-ci avait l’air fragile et semblait avoir perdu plus de 9 kg.

Lori Crampton raconte que sa famille a reçu un appel tôt le 17 mai leur annonçant que Loyce Rheaume ne respirait pas correctement et devait être transportée à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une pneumonie et on a indiqué à la famille qu’elle ne vivrait probablement plus longtemps.

Son poumon gauche était fortement atteint par la pneumonie. Il aurait fallu qu'elle soit atteinte de la maladie pendant de nombreux jours pour que son poumon soit autant infecté , déplore Lori Crampton.

Elle ajoute que sa mère a été renvoyée au foyer le même jour et a été placée dans une salle de soins palliatifs avec un autre résident.

Ses proches disent ignorer ce qui s’est passé dans la résidence entre le 12 mars et le 17 mai. Ils craignent que leur mère n’ait pas été prise en charge adéquatement.

Y avait-il un suivi et une surveillance appropriée du personnel? Les nettoyaient-ils [les résidents] correctement?, s’interroge Lori Crampton. S’il n’y a personne pour surveiller ce qui se passe, combien de soins ces gens reçoivent-ils?

Mme Crampton indique que son père a été particulièrement attristé de voir son épouse mal en point.

Mon père était dévasté. Il pleure très, très rarement, dit-elle. Quand il a parlé à ma sœur ce soir-là, il a pleuré. Il était tellement bouleversé de la voir.

Lori Crampton souligne que les incertitudes concernant les circonstances de la mort de sa mère s’ajoutent à la douleur de perdre un être cher sans pouvoir lui dire au revoir.

La fille de Loyce Rheaume, Lori Crampton, affirme que lorsque la famille a vu leur mère le 11 mai à travers la fenêtre, celle-ci avait l'air fragile et semblait avoir perdu plus de 9 kg. Photo : Fournie par Lori Crampton

CBC/Radio-Canada a également appris qu’aucune inspection des maisons de soins n’avait eu lieu dans la province depuis le 12 mars, date à laquelle les premiers cas du nouveau coronavirus ont été signalés au Manitoba.

D’après Lori Crampton, la province n’aurait jamais dû suspendre les inspections durant la pandémie.

Si vous n’avez pas d’inspection prévue et que personne ne vérifie pour voir ce qui se passe ou s’il n’y a d’inspections surprises, comment savez-vous si les soins offerts respectent les normes? , dit-elle.

La direction du foyer soins de longue durée Charleswood n’a pas fait de commenteraires au sujet du cas de Loyce Rheaume. Une enquête interne a été mise sur pied.

Un porte-parole du foyer a tenu à exprimer des condoléances aux proches endeuillés tout en précisant que les résultats de l’enquête seront communiqués à la famille.

Reprise des inspections

La province a annoncé mardi que les inspections des foyers de soins personnels reprendront très prochainement, sans donner de date.

Dans une déclaration écrite, une porte-parole de Santé Manitoba souligne que le ministère avait des téléconférences hebdomadaires avec le personnel responsable des maisons soins de longue durée dans les régions sanitaires de la province. Elle précise aussi que les autorités sanitaires ont des contacts toutes les deux semaines avec tous les sites des maisons de soins de longue durée.

La directrice des affaires juridiques, des politiques et de la recherche à l'organisme CARP, qui défend les droits des personnes âgées, Laura Tamblyn Watts. Photo : Tina MacKenzie / CBC

La directrice générale de CanAge, un groupe national de défense des personnes âgées, Laura Tamblyn Watt, indique qu’elle comprend la décision de la province de limiter l'entrée de gens dans les centres de soins durant la pandémie.

Cependant, elle souligne que les autorités sanitaires auraient dû instaurer un système d'inspection surprise afin d’éviter toute forme de manquement.

Selon elle, les téléconférences ne sont pas suffisantes : Il est choquant de penser qu’aucune inspection n’a lieu au moment de la COVID-19, alors qu’on sait que les résidents courent un risque considérablement accru.

Le député libéral Jon Gerrard, qui défend depuis longtemps le bien-être des résidents des maisons de soins de longue durée, espére que la province mettra en place de meilleures mesures en cas de deuxième vague de la pandémie.

Le député libéral, Jon Gerrard. Photo : Radio-Canada

Nous devons être persuadés que certains foyers sont inspectés maintenant afin de s’assurer du bien être des résidents et qu’il ne manque de rien pour les soins , dit Jon Gerrard.

Une des sept personnes mortes en raison de la COVID-19 au Manitoba était une résidente d’une maison de soins de longue durée.

Avec des informations de Kristin Annable