Une grande partie de Windsor-Essex passe à la deuxième phase du déconfinement

Les villes de Leamington et Kingsville seront exclues pour le moment.

Windsor-Essex était la seule région ontarienne qui ne pouvait passer à la deuxième étape.

Toronto et Peel sont passéees à l'étape suivante à minuit.

Les éclosions dans les exploitations agricoles du sud-ouest de la province ont amené les autorités sanitaires à retarder l'assouplissement des mesures de préventions de la COVID-19.

Selon le bureau régional de santé publique, depuis le 31 mars, 475 travailleurs de 27 exploitations agricoles de Leamington et Kingsville ont été déclarés positifs. Deux travailleurs sont morts de la COVID-19 dans la région.

Présentement, les infirmières de santé publique font le suivi auprès de 208 personnes atteintes qui sont en quarantaine.

Le gouvernement a d'ailleurs annoncé un plan en trois points pour augmenter le dépistage et réduire la propagation du coronavirus.

Les tests sur les lieux de travail, les prestations pour les travailleurs temporaires étrangers qui doivent prendre un congé non payé et de nouvelles directives de santé publique pour que les employés asymptomatiques qui ont reçu un résultat positif au test puissent continuer à travailler.

Le préfet du comté d'Essex, qui comprend notamment Leamington et Kingsville, la nouvelle de la réouverture partielle est à la fois bienvenue et décevante .

Je comprends la détresse et la frustration ressenties par les résidents et les propriétaires d'entreprises en difficulté à Kingsville et Leamington.

Gary McNamara, préfet du comté d'Essex