Voyager dans la région avec les passeports de Destination Sherbrooke

On est en train d’en concocter deux : un qui serait uniquement pour Sherbrooke et l’autre qui serait davantage pour le cœur des Cantons , a indiqué la directrice à la commercialisation et aux communications chez Destination Sherbrooke, Lynn Blouin.

On est dans une situation extraordinaire. L’horizon qu’on avait il y a un mois n’est pas du tout celui qu’on a maintenant […] Les gens doivent refaire des plans. L’espoir est beaucoup plus au rendez-vous qu’il y a un mois. Lynn Blouin, directrice à la commercialisation et aux communications chez Destination Sherbrooke.

Destination Sherbrooke compte miser sur les escapades routières à faire dans la région.

Ça va être axé énormément autour des "road trip". On le sait c’est un concept qui n’est pas nouveau, ça semble plaire beaucoup depuis un an ou deux, peut-être davantage encore dans une période comme celle-ci où les gens veulent plus être dans leur propre véhicule , a spécifié Lynn Blouin.

Quatre escapades routières seront proposées aux visiteurs, qui décideront ensuite du nombre de jours et des attractions à visiter.

Il y a des propositions qui sont plus d’ordre culturel, les deux musées au centre-ville [de Sherbrooke] sont ouverts, les murales sont toujours là. On a une proposition plus nature avec Bleu Lavande, la Miellerie, la Halte des Pèlerins et une proposition pour le plein air. On sait que le vélo à la cote, mais il y a aussi le kayak, le golf, la pêche , a ajouté la directrice.

Toutes ces offres seront chapeautées par une proposition maîtresse gourmande .

Les gens recevront une brochure à la maison, soit par la poste ou par le publisac, qui va les inviter à prendre la route pour aller chercher les produits nécessaires à réaliser trois recettes composées par des chefs de Memphrémagog, Coaticook et Sherbrooke , a expliqué Mme Blouin.

Par ailleurs, parmi les activités qui n'auront pas lieu cet été dans les Cantons-de-l'Est : le train touristique Orford Express, et le service du thé, à la Maison Uplands.