Le FMI révise à la baisse ses perspectives pour l'économie mondiale

Le FMI prévoit que l'économie mondiale se contractera de 4,9 % cette année, un recul bien pire que celui de 3 % évoqué dans son précédent rapport en avril. En fait, il s'agirait de la pire contraction annuelle depuis immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale.

Pour les États-Unis, le FMI prévoit que le produit intérieur brut - la valeur de tous les biens et services produits au pays - chutera de 8 % cette année, soit davantage que la baisse de 5,9 % comprise dans ses estimations d'avril. Il s'agirait également de la pire baisse annuelle de ce type depuis la démobilisation de l'économie américaine au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.

Le FMI a dévoilé mercredi des prévisions plus sombres dans une mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale qu'il avait publiées en avril. Sa mise à jour est essentiellement conforme aux autres grandes prévisions récentes. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, la Banque mondiale prévoyait que l'économie mondiale reculerait de 5,2 % cette année.

Le FMI a noté que la pandémie affectait de manière disproportionnée les ménages à faible revenu, et pourrait compromettre les progrès considérables qui ont été accomplis en matière de réduction de l'extrême pauvreté dans le monde depuis les années 1990 .

Ces dernières années, la proportion de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté - équivalant à moins de 1,90 $ US par jour - était tombée en dessous de 10 %, contre plus de 35 % en 1990. Mais le FMI a souligné que la crise de la COVID-19 menaçait d'annuler ces progrès. Il prévoit que plus de 90 % des économies de marché en développement et émergentes enregistreront une baisse de la croissance du revenu par habitant cette année.

Pour 2021, le FMI envisage un rebond de la croissance, tant que la pandémie virale n'éclatera pas pour une deuxième grande vague. Il s'attend à ce que l'économie mondiale progresse de 5,4 % l'année prochaine, soit 0,4 point de pourcentage de moins qu'en avril.

Pour les États-Unis, le FMI prévoit une croissance de 4,5 % l'an prochain, une progression plus faible de 0,2 point de pourcentage que celle comprise dans ses prévisions d'avril. Mais ce gain ne serait pas suffisant pour ramener l'économie américaine à son niveau d'avant le déclenchement de la pandémie. L'association d'économistes qui date officiellement les récessions aux États-Unis a déterminé que l'économie était entrée en récession en février, lorsque des dizaines de millions de personnes ont été mises à pied en raison des fermetures imposées pour contenir le virus.

Le gouvernement américain a estimé que le PIB du pays avait baissé à un taux annuel de 5 % au cours du trimestre de janvier à mars, et il devrait largement plonger à un taux de 30 % ou plus au cours de la période actuelle d'avril à juin.

Dans ses prévisions actualisées, le FMI a revu à la baisse la croissance de tous les principaux pays. Pour les 19 pays européens qui utilisent l'euro, il prévoit une baisse de la croissance de 10,7 % cette année - plus prononcée que celle de 8 % envisagée en avril - suivie d'un rebond de la croissance de 6 % en 2021.

En Chine, la deuxième plus grande économie mondiale, la croissance cette année devrait atteindre 1 %. L'économie de l'Inde devrait reculer de 4,5 % après une période de confinement plus longue et une reprise plus lente que celle prévue en avril.

En Amérique latine, où la plupart des pays luttent encore pour contenir les infections, les deux plus grandes économies, celles du Brésil et du Mexique, devraient reculer respectivement de 9,1 % et 10,5 %.

Une forte baisse des prix du pétrole a déclenché de profondes récessions dans les pays producteurs de pétrole. L'économie russe devant se contracter de 6,6 % cette année, et celle de l'Arabie saoudite, de 6,8 %.

Le FMI a averti que les risques à la baisse pesant sur les prévisions restaient importants. Il a souligné que le virus pourrait réapparaître, provoquant de nouvelles fermetures et peut-être une nouvelle agitation sur les marchés financiers, similaires à celle de janvier à mars. Le FMI a prévenu qu'une telle turbulence financière pourrait entraîner les pays vulnérables dans des crises de la dette qui entraveraient davantage les efforts de reprise.

Les prévisions actualisées du FMI comprenaient un scénario baissier qui prévoit une deuxième flambée épidémique majeure au début de 2021. Dans ce scénario, l'économie mondiale se contracterait à nouveau l'année prochaine de 4,9 %, a-t-il calculé.