Un ancien détenu poursuit deux agents qui auraient ignoré ses appels à l'aide

Un ancien détenu d’un centre correctionnel de Prince George, en Colombie-Britannique, poursuit deux gardiens de prison et le procureur général de la province. Il affirme avoir voyagé à bord d’un véhicule avec le cadavre d’un autre prisonnier lors d'un transfert vers un autre établissement correctionnel.

Gordon Michael Hansen prétend que les agents ont ignoré ses appels à l’aide pendant qu'un autre détenu semblait perdre connaissance à l'arrière du véhicule de transfert le 4 octobre 2018.

Plusieurs détenus, dont M. Hansen, étaient alors transportés de Prince George jusqu’à un autre établissement correctionnel du Lower Mainland.

L’homme qui est décédé a été identifié comme étant Alex Joseph. Trois enquêtes distinctes ont été ouvertes à la suite de sa mort.

Les agents correctionnels [ont omis] de répondre aux appels à l’aide continus et répétés, et n’ont donc pas prodigué les soins adéquats au détenu Joseph, le laissant mourir dans le véhicule , indique la requête introductive d’instance déposée lundi.

Les allégations de M. Hansen n’ont pas encore été prouvées en cour et les défendeurs n’ont pas encore déposé leur réponse à la requête.

Pause café

Toujours selon la requête de Monsieur Hansen, le détenu Alex Joseph, âgé de 36 ans, aurait ingéré quelque chose avant de perdre conscience alors qu'ils roulaient sur l’autoroute 97 au sud de Quesnel.

Les autres détenus se seraient mis à crier et à frapper sur les parois du véhicule pour attirer l’attention des agents assis à l’avant, mais ceux-ci les auraient ignorés.

La seule réponse des agents correctionnels fut d’appuyer brusquement sur le frein pour faire tomber les détenus Requête introductive d'instance de Gordon Michael Hansen

Les prisonniers étaient menottés et ne portaient pas de ceinture de sécurité.

Selon M. Hansen, ceux-ci espéraient que les agents verraient qu’Alex Joseph était en détresse grâce aux caméras de surveillance du véhicule. Les agents auraient toutefois tardé à vérifier ce qui se passait.

Ils n’auraient même pas examiné l’état de la situation lorsqu’ils se sont arrêtés pour prendre un café à Williams Lake, à une centaine de kilomètres de Quesnel.

Selon les documents de la poursuite, les agents auraient enfin daigné vérifier l’arrière du véhicule 50 kilomètres plus loin, trop tard pour Alex Joseph qui ne réagissait plus à ce moment.

Gordon Hansen réclame des dommages pour avoir subi des préjudices psychologiques et émotifs. Il aurait aussi développé un syndrome post-traumatique et souffrirait d’insomnie. Selon lui, les agents ont dérogé à leur obligation de diligence envers lui et les autres détenus.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Bureau des coroners de la Colombie-Britannique ont ouvert des enquêtes distinctes sur la mort d’Alex Joseph. B.C. Corrections a également ouvert une enquête, et a confirmé mardi par courriel la mort de M. Joseph alors qu’il était détenu.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique a refusé de commenter la situation puisqu’elle fait l’objet d’un litige.