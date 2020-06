Le marathon de Rimouski est annulé

Les organisateurs expliquent qu'ils ont repoussé la décision le plus longtemps possible, en espérant que l'évolution de la crise de la COVID-19 permette la tenue de la course.

Même si la progression du virus a ralenti dans les dernières semaines, ils en sont venus à la conclusion qu'il était irréaliste de présenter un événement sécuritaire et à la hauteur des attentes cette année.

Toutes les personnes déjà inscrites seront remboursées.

Plus de détails à venir.