L’Est-du-Québec rivalise d’imagination pour célébrer la fête nationale

En Gaspésie, le Festival en chanson de Petite-Vallée a trouvé le moyen de se renouveler en présentant :Encore une fois cinq. Il s'agit de cinq spectacles sur autant de sites différents, qui seront présentés en plein air dès 15 heures, mercredi.

Une dizaine d’artistes seront présents, dont Daniel Boucher, Marie-Pierre Arthur et Juan Sebastian Larobina. Ces trois chanteurs se promèneront de lieu en lieu pour divertir les quelque 400 spectateurs qui sont attendus à Grande-Vallée et à Petite-Vallée.

Les règles de distanciation physique seront respectées à chacun des endroits, précise l’adjoint à la direction artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Marc-Antoine Dufresne. Il faut dire que chacun des sites sera marqué au sol donc il y aura des emplacements de deux mètres par deux mètres pour chaque spectateur.

Le titre de l’événement est un clin d’oeil au spectacle Une fois cinq, présenté à la fête nationale de 1976. Le spectacle historique avait rassemblé sur scène Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Yvon Deschamps et Jean-Pierre Ferland.

Le président de la Société d’action nationale à Matane, Frédéric Béland, refusait d’abandonner les célébrations à cause de la pandémie. Ça faisait une Saint-Jean hors de l’ordinaire. On est obligé de se réinventer à ce niveau-là, c’est sûr.

À Matane, un groupe de musique a arpenté les rues sur un camion-remorque, mardi soir.

Mercredi, un concours a permis à six familles de recevoir un chansonnier dans leur cour arrière pour faire un spectacle de 30 minutes.

À Amqui, Diffusion Mordicus, offre une représentation virtuelle du chanteur Rémi Chassé à 19 h 30.

Pour assister au spectacle, les gens doivent se procurer un lien sur le site web du diffuseur parce que la représentation est diffusée sur une page web privée.

Seulement une quarantaine de spectateurs seront présents en salle. Pour le directeur général et artistique, Michel Coutu, il s’agit par la même occasion d’un laboratoire pour les prochains spectacles qui seront présentés. <

Sur la Côte-Nord, les 22 rassemblements financés par la Société d’action nationale ont dû être annulés.

Ils seront remplacés par un spectacle virtuel qui sera présenté à 20 heures en direct sur la page Facebook de la fête nationale Côte-Nord et sur la chaîne NousTV. Une dizaine d’artistes seront présents, assure le producteur Simon Philibert

On veut permettre aux gens de faire un voyage sur la Côte-Nord, de Blanc-Sablon à Tadoussac en passant par Fermont et l’île d’Anticosti. Donc ça se voudra très touristique, très festif. On veut que les gens passent une belle soirée malgré qu’on doit être à distance les uns des autres.

Simon Philibert, producteur