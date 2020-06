Les provinces de l'Atlantique annoncent la création d'une « bulle »

Les résidents de l'Atlantique n'auront plus à s'isoler pendant 14 jours quand ils se rendent dans l'une ou l'autre de ces quatre provinces, à compter du 3 juillet, annonce le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique.

Cette étape commune de déconfinement est entraînée par le faible nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans l’ensemble de la région, explique le Conseil des premiers ministres.

Les résidents des autres provinces et territoires devront toutefois respecter les exigences en vigueur dans leur cas s’ils se rendent dans l’une ou l’autre des provinces de l’Atlantique, précisent les premiers ministres.

Les visiteurs canadiens qui se sont déjà isolés pendant 14 jours à leur arrivée dans une province maritime pourront circuler dans les deux autres provinces maritimes sans l’obligation de s’isoler à nouveau.

Les premiers ministres expliquent qu’ils ont pris ces décisions en se basant sur les recommandations des médecins hygiénistes en chef de leur province respective. La situation fera l’objet d’une étroite surveillance, disent-ils.

De plus, toutes les directives en vigueur dans chacune des provinces en cas de symptômes de la COVID-19 restent en vigueur, ainsi que les consignes d’éloignement physique et de se laver fréquemment et soigneusement les mains.