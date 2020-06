Temple de la renommée : Jarome Iginla et Kim St-Pierre parmi les intronisés

Le Temple de la renommée du hockey a dévoilé mercredi le nom des six intronisés de la cuvée 2020, dont Jarome Iginla et Kim St-Pierre.

L'ancien capitaine des Flames de Calgary Jarome Iginla fera son entrée au Temple à sa première année d'admissibilité.

L'attaquant slovaque Marian Hossa, les défenseurs Kevin Lowe et Doug Wilson, la gardienne de but Kim St-Pierre seront aussi admis en 2020.

Le directeur général des Oilers d'Edmonton, Ken Holland, sera admis au Temple à titre de bâtisseur.

Iginla, le choix logique

Le Canadien est l'un des rares à avoir disputé plus de 1500 parties dans la Ligue nationale de hockey. En 20 saisons, il a amassé 1300 points bien exactement et ajouté plusieurs honneurs individuels à son palmarès. Il a notamment remporté le trophée Maurice-Richard à deux reprises, soit en 2002 et 2004.

À défaut de graver son nom sur la coupe Stanley, Iginla a à peu près tout raflé. Il a gagné l'or avec le Canada aux Jeux olympiques, au Championnat du monde, au Championnat mondial de hockey junior et à la Coupe du monde.

Avec les Blazers de Kamloops, il a aussi été champion deux fois plutôt qu'une de la Ligue de hockey junior de l'Ouest et de la Coupe Memorial.

Il deviendra la quatrième personnalité noire à être intronisée au Temple, après Grant Fuhr, Angela James, de l'équipe nationale du Canada, et Willie O'Ree, ce dernier à titre de bâtisseur.

Une autre femme admise au Temple

Le panthéon a ouvert ses portes à la gent féminine en 2010 en faisant de Cammi Granato et Angela James les deux premières femmes intronisées. Une ancienne joueuse a été choisie dans quatre des cinq dernières cuvées, Hayley Wickenheiser étant la plus récente en 2019.

Cette année, la gardienne de but Kim St-Pierre fera son entrée au panthéon du hockey.

La Québécoise a remporté trois médailles d'or lors des Jeux olympiques et cinq autres aux Championnats du monde de hockey avec le Canada.

La Québécoise Kim St-Pierre a aidé le Canada à remporter trois médailles d'or aux Jeux olympiques. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Lowe, un ancien défenseur originaire de Lachute qui a remporté la Coupe Stanley en six occasions, a également mérité l'honneur, tout comme Hossa, un ancien des Sénateurs d'Ottawa entre autres, et Wilson, qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Blackhawks de Chicago.

Holland est l'ancien directeur général des Red Wings de Détroit et maintenant avec les Oilers d'Edmonton.