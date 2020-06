Toronto et la région de Peel à la 2e étape du déconfinement

Des habitants de Toronto et de la région de Peel étaient au rendez-vous au petit matin afin de profiter du déconfinement. Terrasses, centres commerciaux et salons de coiffure peuvent accueillir dès mercredi leurs premiers clients alors que ces régions passent à la deuxième phase de réouverture.

Les propriétaires de commerces de Toronto et de Peel étaient impatients de retrouver leurs clientèles après trois mois de confinement.

Peter Girges, le propriétaire du restaurant Marbl, au centre-ville de Toronto, a ouvert les portes de son commerce sur le coup de minuit. Nous voulions saisir l'occasion et rouvrir le plus vite possible , explique-t-il.

Depuis minuit, les restaurants sont autorisés à rouvrir leurs terrasses. Le service aux tables demeure toutefois interdit en raison des normes de distanciation sociale.

Le maire de Toronto, John Tory, se réjouit également à l’idée de voir la métropole passer à la deuxième phase de déconfinement. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les résidents de Toronto, mais aussi pour toutes les entreprises , mentionne-t-il.

Toronto et de Peel retrouvent ainsi un semblant de normalité tandis que les rues s’animent dans ces deux régions les plus densément peuplées de la province.

