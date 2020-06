Walmart Canada accusé de banaliser le mouvement Black Lives Matter

Le mouvement Black Lives Matter a pris de l'ampleur depuis la mort violente de l'Afro-Américain George Floyd aux mains de policiers blancs de Minneapolis, le 25 mai, aux États-Unis.

Walmart Canada propose à ses clients des articles avec le slogan Black Lives Matter et la phrase I can't Breathe [Je ne peux respirer] prononcée par George Floyd quelques instants avant sa mort sous le genou d'un policier.

Mais le détaillant offre aussi des chandails, écussons et plaques d'immatriculation qui affichent d'autres slogans tels que All Lives Matter, Police Lives Matter, Motorcycle Lives Matter et Irish Lives Matter.

Une internaute, Beth MacDonnell, a écrit mardi que Walmart Canada devrait avoir honte de vendre ces derniers articles et a réclamé leur retrait immédiat.

Sur son compte Twitter, Walmart Canada a affirmé que des commentaires d'internautes avaient été soumis aux personnes appropriées qui étudieront la question.

Dans un autre message affiché plus tôt, le détaillant a affirmé être opposé à toutes les formes de racisme et de discrimination et en faveur de l'écoute, de la compréhension et de l'adhésion aux valeurs de différences individuelles.