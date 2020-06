Vaccination obligatoire au N.-B. : les verts vivement critiqués se défendent

Les députés Kevin Arseneau et Megan Mitton disent être dénoncés par des gens de tout horizon politique parce qu’ils n’ont pas voté, mais qu’ils ne changent pas d’avis pour autant.

Megan Mitton, députée de Memramcook-Tantramar, explique qu’elle avait longuement réfléchi. Elle ne voulait pas s’aligner avec le mouvement anti-vaccin en votant contre le projet de loi et elle ne voulait pas l’appuyer non plus. Elle juge toujours que ce n’était pas une bonne politique et qu’il faudrait l’améliorer.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, affirme que les critiques ne l’ont pas fait changer d’avis et qu’il ferait la même chose si c’était à refaire à l’Assemblée législative.

Le projet de loi a été défait, jeudi dernier. Le résultat du vote était 22-20. Si les trois députés verts avaient voté pour le projet de loi, il aurait été adopté.

Le chef du Parti vert, le député David Coon, avait expliqué sa décision de s’abstenir de voter, jeudi dernier. Nous préférons que le chef, le médecin hygiéniste en chef, ait le pouvoir de lever l'exemption parentale, non le ministre de l'Éducation , avait souligné M. Coon.

Vous vous êtes cachés

Le ministre progressiste-conservateur de l’Éducation, Dominic Cardy, a dénoncé les abstentions la semaine dernière en disant que les députés verts ont eu peur des extrémistes dans leur base . Il a rappelé que les députés sont élus pour édicter des lois. Vous vous êtes cachés , a-t-il lancé aux verts.

Megan Mitton et Kevin Arseneau rejettent ces accusations. Si j’avais voulu leur plaire, je n’aurais pas dit qu’il fallait travailler sur un nouveau et meilleur projet de loi , a déclaré le député de Kent-Nord.

Il arrive souvent que des gens « abusent » des exemptions permises à l'heure actuelle en matière de vaccination, selon le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy. Photo : CBC

Le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a accusé les verts d’avoir complètement renoncé à leur devoir de députés.

Même l’ancienne chef du NPDNouveau Parti démocratique , Elizabeth Weir, qui prend rarement position publiquement sur les débats dans la province, a exprimé sur Twitter que les verts l’ont déçue. Elle a rappelé qu’elle ne s’était elle-même jamais abstenue de voter durant sa sa carrière de députée longue de 14 ans.

Le public a aussi lancé de vives critiques sur les médias sociaux et en réagissant à des reportages.

Le seul autre député qui s’est abstenu de voter est le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore. Il n’a pas voulu faire de commentaires sur sa décision.

Si la loi avait été adoptée, elle aurait aboli les exemptions à la vaccination pour des raisons religieuses ou philosophiques. Photo : Istockphoto

Si la loi avait été adoptée, elle aurait aboli les exemptions à la vaccination pour des raisons religieuses ou philosophiques. Les enfants non vaccinés sans raison médicale valide n'auraient pu aller à l’école publique à compter de l’automne 2021.

Megan Mitton et Kevin Arseneau disent appuyer l’idée générale du projet de loi, mais ils ajoutent que Dominic Cardy n’avait pas de données exhaustives sur les taux de vaccination et ne pouvait démontrer qu’une mesure aussi sévère était appropriée en ce moment.

Il y a plusieurs autres étapes recommandées par les experts en santé publique avant de prendre une mesure aussi sévère qu’exclure des enfants de l'éducation publique, a ajouté Megan Mitton.

Une question d’immunité collective

Selon les données du ministre Cardy, environ 1 % des élèves ne sont pas vaccinés. Mais si l’on tient compte du taux d’échec de 3 % de la vaccination, dit-il, le taux diminue et atteint presque la barre de l’immunité collective. Il faut un taux de vaccination de 95 % pour assurer l’immunité collective, explique le ministre.

Le projet de loi devait assurer l’immunité collective, c’est-à-dire un taux de vaccination suffisant pour éviter qu’une maladie infectieuse couverte par le vaccin ne se répande parmi les élèves. Le but était de protéger ainsi les élèves qui ne peuvent être vaccinés pour des raisons médicales valides.

Dominic Cardy estime qu’une politique plus sévère s’impose à la suite de la désinformation qui encourage l’opposition aux vaccins.

Kevin Arseneau reconnaît que la vaccination devrait être obligatoire si le taux diminue sous la barre de l’immunité collective. Mais il estime que cela ne devrait être qu'une mesure de dernier recours, car elle implique d’exclure des élèves de l’école.

Megan Mitton, députée du Parti vert, souligne que des experts de la santé publique ne croient pas que la vaccination obligatoire soit la meilleure solution. Photo : Radio-Canada

Les verts ont tenté d’amender le projet de loi la semaine dernière pour que ce soit le médecin hygiéniste en chef qui ait le pouvoir d’appliquer la loi lorsque le taux de vaccination tombe sous la barre de l’immunité collective. Mais leurs amendements ont été rejetés.

Kevin Arseneau dit qu’il pensait au début de voter pour le projet de loi et que son abstention était en quelque sorte une invitation à poursuivre les efforts pour faire augmenter le taux de vaccination et adopter une bonne politique en la matière.

Megan Mitton dit que ses enfants et elle-même sont vaccinés. Selon elle, plusieurs experts en santé publique, dont la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, ne croient pas que les politiques de vaccination obligatoire soient la meilleure solution.

Ce ne devrait pas être une question d’opposition aux sciences ni de débat entre les partisans et les opposants aux vaccins, mais c’est ainsi qu’elle est présentée, ajoute Megan Mitton. Elle répète qu’elle ne pouvait pas appuyer le projet de loi tel qu’il était et qu’elle ne voulait pas non plus s’aligner avec le mouvement anti-vaccination.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, affirme que les critiques ne l’ont pas fait changer d’avis. Photo : Radio-Canada

Les députés verts sont critiqués à la fois par des partisans du projet de loi et par des militants anti-vaccination qui voulaient qu’ils votre contre.

Megan Mitton décrit ces réactions comme une tourmente des médias sociaux .

Certaines personnes disent que c’était une solution facile de s'abstenir de voter, ajoute Kevin Arseneau, mais il estime pour sa part que c’était la position la plus difficile à prendre parce que les verts se trouvent ainsi au milieu d’un débat polarisé. Des gens sont résolument pour ou contre la vaccination, souligne-t-il.

Les deux députés croient que leurs électeurs comprendront mieux pourquoi ils se sont abstenus de voter en leur expliquant la complexité de l’enjeu.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, de CBC