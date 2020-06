Les orages entraînent des pannes chez des clients d'Hydro-Québec

Plusieurs milliers de clients d'Hydro-Québec n'ont pas d'électricité mercredi matin, quelques heures après le passage d'orages forts dans l'ouest et le centre du Québec.

À 6 h 16 mercredi, la société d'État dénombrait un peu plus de 30 336 clients privés de courant. Les régions les plus touchées étaient celles de l'île de Montréal (3908 clients), des Laurentides (5502 ), de la Mauricie (530) et de Lanaudière (5502).

Il s'agit d'une grande amélioration. Peu après le déferlement des orages en début de soirée, mardi, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés n'avaient pas d'alimentation électrique.

Entre-temps, Environnement Canada a levé les avertissements de chaleur qui ont prévalu au cours de la dernière semaine. La canicule prend donc fin.

Du jour de la Fête nationale jusqu'à lundi prochain, les températures maximales oscilleront entre 25 et 27 °C à Montréal, avec un humidex faible ou inexistant.

À Gatineau, Sainte-Agathe-des-Monts, Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville, Saint-Georges, Saguenay et Québec, les températures maximales diurnes seront inférieures de quelques degrés à celles prévues de Montréal, jusqu'à lundi.