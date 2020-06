Le chemin Camillien-Houde sera fermé les dimanches matin

Le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a adopté mardi une ordonnance pour la fermeture du chemin Camilien-Houde sur le Mont-Royal les dimanches matin de 7 h 30 à 12 h, et ce, du 5 juillet au 27 septembre.

L’objectif de cette ordonnance est d’encourager les marcheurs et les cyclistes à se rendre sur la montagne.

La mairesse Valérie Plante a aussi rappelé les mesures pour réduire les risques d'accident sur le chemin Camillien-Houde.

De nombreux aménagements sont en cours d'implantation pour permettre à tous les usagers de la voie Camillien-Houde de se sentir en sécurité. Leur déploiement s'effectuera au cours des prochainsjours pour une mise en service complète à la mi-juillet. Extrait du communiqué de l’arrondissement Ville-Marie

Par ailleurs, le conseil d’arrondissement précise que durant cette période, la voie Camillien-Houde sera interdite aux véhicules motorisés entre l'avenue du Mont-Royal et la Maison Smith .

Cependant, il sera possible d’accéder à la montagne et au cimetière. Un service de navette sera ainsi offert gratuitement de 9 h 30 à 13 h, à partir de la station de métro Laurier . Enfin, l'accès au sommet du mont Royal par véhicule sera possible par le chemin Remembrance.

L’an dernier, l'Office de consultation publique de Montréal avait vivement critiqué le projet-pilote de fermeture du Mont-Royal à la circulation de transit durant l'été 2018.

Ce projet avait été implanté quelques mois après l'accident de circulation qui avait coûté la vie à un jeune cycliste sur le chemin Camillien-Houde.

Clément Ouimet a été fauché en octobre 2017 par un véhicule utilitaire sport qui effectuait un demi-tour dans une courbe de la voie Camillien-Houde, une manœuvre interdite.

L’automobiliste de 59 ans a percuté Clément Ouimet, qui descendait l'artère à vive allure.