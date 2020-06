Fête nationale : la musique fait fi de la distanciation

Lorsque nos descendants dresseront en 2100 la liste des spectacles de la Fête nationale les plus curieux du siècle, il est fort possible que celui de 2020 trône au sommet sous l’appellation : la Saint-Jean de la pandémie.

Tout, ou presque, était du jamais vu mardi : un spectacle vivant présenté dans un amphithéâtre couvert – mais extérieur – pour un public massé à l’intérieur. Des segments préenregistrés, une diffusion simultanée sur les quatre réseaux de télévision francophones et sur diverses plateformes numériques, ainsi qu’un concept de distanciation sociale sur scène pour l’une des plus spectaculaires brochettes de vedettes de la musique jamais réunies pour l’occasion.

Plus de 40 chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes, choristes, blancs, noirs et autochtones, certains issus de la diversité, trois orchestres symphoniques (Orchestre symphonique de Montréal, Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de l’Estuaire), une troupe de danse (District 5) et un artiste de cirque (Cirque Éloize). Presque tous réunis à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour Tout le Québec à l’unisson.

Pour une fois, le qualificatif historique n’était pas galvaudé.

Cela dit, regarder un spectacle de la Saint-Jean à la télévision n’est pas rarissime en soi. Depuis des décennies, on peut voir au petit écran les spectacles de la Fête nationale présentés au parc Maisonneuve ou à la place des Festivals, à Montréal, et sur les plaines d’Abraham, à Québec.

En revanche, jamais n’avait-on vu l’un de ces spectacles… sans spectateurs. C’est peut-être pour cette raison que la soirée a commencé avec des images de célébrations d’antan sous la gouverne de l’Orchestre Métropolitain.

Malgré le vide, on ressent une grande force , a lancé Ariane Moffatt, d’entrée de jeu, dans l’amphithéâtre Cogeco illuminé par des ampoules.

La solidarité, c’est le ciment d’un peuple, a renchéri Pierre Lapointe. On sent votre chaleur.

C’était d’ailleurs ma grande appréhension de la soirée. Sans la présence de la foule, la magie allait-elle opérer? Quand tu as vécu certaines soirées de la Saint-Jean des années 1970, 1980 et 1990 presque englouti par les foules, tu te dis que ce soir, ça ne sera pas pareil. Nous étions privés de milliers de visages réjouis d’hommes, de femmes et d’enfants.

Nous avons vu nos artistes se défoncer, mais sans apercevoir des marées humaines faisant tournoyer des drapeaux si haut qu’on a l’impression qu’ils touchent le ciel. Vous savez, ce moment où – même devant sa télé – on dit : wow! , tellement c’est impressionnant.

Nous avons entendu des chansons festives ou touchantes, mais sans jamais saluer les premières notes avec des clameurs tonitruantes et boucler l’interprétation avec des ovations monstres.

Nous avons eu droit au cœur des chanteurs, mais pas à la sueur du peuple. Nous avons eu droit à l’énergie des artistes, mais sans l’effervescence de la foule. Nous étions surtout privés de cet élément crucial qui se veut l’interaction entre les vedettes et leur public. Ce phénomène d’action-réaction que l’on mesure dans les grands moments collectifs de partage où l’électricité se fait sentir jusque dans votre colonne vertébrale. Quoique sur cet aspect, Ariane Moffatt et Pierre Lapointe n’ont cessé de s’adresser directement à la caméra, donc, à nous.

Grandiose et magique

Et pourtant… La magie a opéré. En dépit de l’absence de la foule que les artistes ne pouvaient compenser, les artisans du spectacle ont été imaginatifs, inspirés et osés au possible, au point de transformer la diffusion de l’événement en une version gonflée aux stéroïdes d’un épisode d'En direct de l’univers. Par moments, c’était grandiose.

Une fusion de Je danse dans la ma tête (Maire-Mai, tête rasée) et des Larmes de métal (Pierre Lapointe)? Hé oui. Un zoom de plus de 70 personnes durant Bobépine avec Rock Voisine et sa barbe blanche de confinement? Certainement! Et on mêle slam (Louis-Jean Cormier et David Goudreault), piano classique (Alexandra Stréliski) et violons pour Les poings ouverts.

Quelle bonne idée, également, de filmer Fouki en train d’interpréter Ciel sur le toit de l’amphithéâtre. Superbe prise de vue et utilisation optimale de l’espace. Sous le toit, dans les allées et sur les nombreux podiums, les artistes et les danseuses – avec leurs masques aux couleurs du drapeau du Québec – maintenaient la distanciation sociale. Le docteur Arruda sera content.

On a eu droit à une version du Blues de la métropole, en direct, avec Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers (voix superbe), Ariane et Pierre, qui était synchronisée à une portion préenregistrée avec Corneille, Mara Tremblay, Marie-Pierre Arthur et Martha Wainwright. Bref, presqu’un exploit technique en soi, reproduit pour Humana avec Lara Fabian et un chœur.

La production de Sylvain Parent-Bédard et la réalisation menée de main de maître par Jean-François Blais ont su varier les ambiances et diversifier les genres. Duos mélancoliques entre Pierre Lapointe et Hubert Lenoir, moments dynamiques avec Les Trois Accords (Corinne) – je me suis levé pour danser dans mon salon – et instants touchants : le segment hommage aux enfants avec Lili (Vincent Vallières, Les Sœurs Boulay) et Complot d’enfants (Louis-Jean Cormier), ponctué d’un clin d’œil de Félix Leclerc.

Chacune à sa manière, Ariane Moffatt, Marie-Mai et Cœur de pirate ont marqué les deux dernières décennies de la chanson québécoise. Avec le concours de Fouki, elles ont interprété un trio de leur cru (Crier tout bas, Danger, Exister) et leurs sourires étaient contagieux au point de crever l’écran.

On a profité de l’occasion pour souligner l’apport des peuples autochtones et leur rapport à l’eau et aux rivières avec l’autrice Christine Beaulieu. Pour sa part, Elisapie a partagé Arnay ainsi que Moi, Elsie, avec Ariane Moffatt et Pierre Lapointe.

Comme dans tout party de Saint-Jean, il a fallu sortir l’alcool et le jeune Émile Bilodeau semblait plus dans son élément – musical, du moins – que Pierre Lapointe durant le segment des chansons à boire. Oui, Pierre a escamoté le tabarnark du classique de Plume, Rideau. Il va se le faire reprocher jusqu’à la fin de ses jours…

Moment hautement symbolique et parfaitement réussi que l’interprétation avec ferveur et passion de classiques du terroir québécois d’Yvon Deschamps (Aimons-nous), de Robert Charlebois (Les ailes d’un ange), des Colocs (La rue principale) et de Jean-Pierre Ferland (Quand on aime on a toujours 20 ans) par Mélissa Bédard, Gregory Charles, Corneille et Barnev Valsaint.

Dommage que Jean Leloup n’ait pas daigné venir jouer de la guitare, mais Vincent Vallières, Émilie Bilodeau, Patrice Michaud, Rock Voisine et Paul Piché se sont distingués. Pouvait-on penser à une Fête nationale sans Y’a pas grand-chose dans le ciel à soir?

Diane Dufresne pour interpréter Mais vivre? Bien sûr. Mais avec lequel des trois orchestres? Cette question… Les trois, pardi! Crescendo collectif magnifique et retour en apesanteur avec le piano délicat d’Alexandra Stréliski.

En entrevue il y a quelques jours, Luce Dufault avait dit que certaines des chansons que l’on connaissait bien n’avaient plus la même signification dans le contexte de la pandémie. Ce fut assurément le cas en début de soirée avec Au commencement du monde (Fred Pellerin, Richard Séguin) et Repartir à zéro, mais aussi quand Dufault s’est éclatée avec C’est le début d’un temps nouveau, popularisée par Renée Claude.

Jim Corcoran a d’ailleurs souligné le départ de cette dernière, ainsi que ceux d’Andrée Lachapelle, Monique Mercure et Michelle Rossignol. Et Isabelle Boulay a renvoyé l’ascenseur à Corcoran avec une belle version de Perdus dans le même décor.

Ça prenait donc le Roi Richard – et tous les autres – pour conclure avec Quand on ne saura plus chanter. Il fallait voir Séguin, au centre, avec tous ses amis et collègues éparpillés dans l’amphithéâtre sous des angles de caméras qu’on ne voit pas quand tout le monde est entassé sur une même scène.

Au fil d’arrivée, tout ce qui aurait pu être un inconvénient a su être contourné par la production pour que les chansons, leur puissance d’évocation, leurs instrumentations superbes et l’émotion qu’elles véhiculent fassent voler en éclats toute distanciation.

On ne pouvait être 2 X 2 rassemblés ensemble, mais au fond, nous étions peut-être 2 millions X 2 millions rivés sur les mêmes images. Dieu qu’on avait besoin d’une soirée de musique comme celle-là tant les spectacles nous manquent.

Finalement, qui sait? Peut-être qu’en 2100, nos descendants désigneront tout simplement cet événement comme était le meilleur spectacle de la Fête nationale du siècle.