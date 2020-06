Les parcs aquatiques et les spas de l’Outaouais et de l’est ontarien se disent prêts à ouvrir leurs portes. Les gouvernements du Québec et de l’Ontario n’ont toujours pas données le feu vert pour la reprise de leurs activités.

La vague de chaleur se poursuit dans la région, et les résidents du Québec peuvent depuis quelques jours profiter des piscines et plages publiques pour se rafraîchir.

Mais certains attraits touristiques importants de l’Outaouais attendent toujours la permission du gouvernement Legault pour ouvrir leur porte. C’est le cas des parcs aquatiques et des spas, qui commencent à s’impatienter.

Lors d’une journée chaude comme mardi, le Mont Cascades accueille habituellement près de 3000 visiteurs.

Nous, on est prêt à ouvrir, on attend le go depuis longtemps. C’est un peu crève-cœur d’avoir tout ce bel espace-là fermé depuis le mois de mars. Émilie Desgagné-Bouchard, gestionnaire des communications et marketing au Mont Cascades

Plusieurs mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des visiteurs. L’achat des laissez-passer se fera en ligne, de la signalisation sera ajoutée au sol pour assurer la distanciation dans les files d’attente, et surtout, la capacité d’accueil sera réduite.

On est à 40 % de notre capacité cette année , explique Mme Desgagné-Bouchard.

Ce sont entre 1000 et 1200 personnes à la fois qui pourront profiter des installations du Mont Cascades cet été.

Le parc poursuit la formation de ses employés et l’entretien de ses installations, ce qui représente des dépenses importantes alors qu’il n’y a aucune source de revenus pour l’instant.

Il y a des coûts d’opération aussi, qui sont extrêmes, avec une piscine à chlorer, des bassins à chauffer. Tous ces coûts-là, si l’on n’ouvre pas, on les perd. Émilie Desgagné-Bouchard, gestionnaire des communications et marketing au Mont Cascades

C’est le même scénario du côté du Nordik Spa-Nature qui a dû vider la plupart de ses bassins à la mi-mars.

Alors que les piscines publiques, les plages et les restaurants ont eu l’autorisation du gouvernement de reprendre leurs activités, la direction attend impatiemment son tour pour rouvrir.

On sent un peu un traitement arbitraire, parce que toutes ces composantes-là, on les offre ici au spa , dit Marianne Trotier qui est directrice des relations publiques et de presse pour Groupe Nordik.

Le Nordik Spa-Nature à Chelsea, en Outaouais Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Pour sa réouverture, le spa devra réduire sa capacité de plus de 50 %. On a une capacité type de 850 personnes habituellement, donc on va diminuer ça à 300. Mais on veut rouvrir quand même , explique Mme Trotier.

La capacité d’accueil des bassins et des installations sera également contrôlée grâce à des lanternes placées un peu partout sur le site.

Pour rappeler aux gens de bien garder une distance de deux mètres, on a installé de petites lanternes, et c’est maximum 2 personnes par lanterne. , indique-t-elle.

Le Ministère du Tourisme du Québec a pour sa part indiqué par courriel comprendre que la situation est difficile pour les entreprises touristiques qui n’ont toujours pas reçu d’autorisation de réouverture.

Le Ministère dit travailler de très près avec la direction de la santé publique sur les dossiers touchant la réouverture des entreprises de l’industrie touristique.

Le parc Calypso est dans l’attente, lui aussi

Alors que 2020 devait marquer sa onzième année d’activité, le parc aquatique Calypso, dans l’est ontarien, voit l’ouverture de ses installations retardée par la pandémie de coronavirus.

À ce temps-ci de l’année […] surtout en pleine canicule, ça serait bondé de gens au rendez-vous , explique le président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier, Sylvain Lauzon.

Le parc aquatique Calypso situé dans l'est de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

L’ouverture du parc était prévue le 9 juin dernier. Les parcs aquatiques de l’Ontario pourront ouvrir leurs portes lorsque la phase 3 du déconfinement sera amorcée.

Le plan sanitaire de l’établissement a bien été accueilli par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario.

M. Lauzon affirme réduire la capacité du site à 30 % afin d’accueillir la population de façon sécuritaire.

La piscine à vague, c’est la plus grande […] au Canada. donc on peut compter quand même beaucoup de gens en respectant la distance Sylvain Lauzon, président et chef des opérations du Groupe Calypso Valcartier

Le président et chef des opérations se dit confiant d’obtenir le feu vert du gouvernement bientôt.

Avec les informations d'Audrey Roy et de Mathieu Nadon