Whitehorse enfin prête à faire face à une évacuation

Le document de 64 pages détaille la marche à suivre advenant une catastrophe naturelle qui exige, par exemple, l’évacuation de certains quartiers résidentiels.

Au coeur de ce document figure l’importance de la communication, dit le chef adjoint du Service d'incendie de la Ville de Whitehorse, Chris Green.

À l’ère de l'information instantanée, il peut être difficile de différencier les faits de la rumeur. Des informations inappropriées, non officielles et incorrectes publiées sur les réseaux sociaux peuvent mener à de la panique.

Le document présente, entre autres, les voies d’évacuation pour chaque secteur de la ville, les édifices identifiés comme d’éventuels refuges, y compris ceux qui pourront accepter les animaux domestiques, et les responsabilités des citoyens à commencer par celle d'être prêt.

Advenant, par exemple, que la piètre qualité de l’air requiert des citoyens qu’ils s’isolent à la maison, le document détaille comment ces derniers pourront se protéger en s’abritant dans une pièce tout en bloquant les entrées d’air des systèmes de ventilation.

Ou encore, comment, advenant un ordre d’évacuation, s’assurer de fermer sa maison, prendre ses effets personnels essentiels, vérifier l’état de ses voisins et aviser quelqu’un de l’endroit où l’on se dirige.

Je veux m’assurer que les gens comprennent bien, si un ordre d’évacuation est donné, c’est une obligation. Suivez les directives et on vous indiquera où aller et quoi faire.

Chris Green, chef adjoint, Service d'incendie, Whitehorse