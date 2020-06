Une Saint-Jean pas ordinaire dans l'Est-du-Québec

Alors que les spectacles de la Saint-Jean sont annulés un peu partout dans la province et que les feux d'artifice et feux de joie sont interdits, des villes de l'Est-du-Québec ont fait preuve d'imagination pour concocter des festivités sécuritaires et hors de l’ordinaire.

Faire défiler les festivités

Si la population ne peut pas se rassembler pour assister à un spectacle par les temps qui courent, des Municipalités ont décidé de faire venir le spectacle aux citoyens.

À Forestville, mardi soir, un spectacle mobile installé sur une remorque a sillonné les rues de la ville. La scène ambulante était suivie de camions de pompier et d’ambulances pour ajouter à l’ambiance, explique Gina Foster, directrice aux services des loisirs de Forestville.

La défilé va passer tranquillement dans les rues de la ville. C’est sur qu’on demande aux gens de rester sur leur terrain, s’asseoir et mettre un peu de couleur. C'est vraiment le groupe qui va se promener et non les individus , précise Mme Foster.

La Saint-Jean « à emporter »

Une scène ambulante a également roulé dans les rues de Matane. Un concours a aussi été organisé en amont des festivités. Seb Béland, président de la Société d’action nationale de Matane, explique que la Saint-Jean se rendra directement dans la cour des gagnants mercredi soir.

La fête nationale, c’est la fête la plus importante alors il fallait faire quelque chose. Seb Béland, président de la Société d’action nationale de Matane

C’est "Chante moi la cour"! C’est un concept! C’est trois chansonniers et il y avait six gagnants. Les chansonniers vont faire entre 20 et 30 minutes à chaque endroit, directement chez les gens , indique M. Béland.

Ces activités ont été organisées conjointement avec la Ville de Matane.

Ensemble chacun chez soi

Du côté de Métis-sur-Mer, certains coins de rue sont décorés pour l’occasion. Le comité organisateur de la Saint-Jean invite également les familles à mettre des décorations chez eux, raconte Isabelle Dion, coordonnatrice en loisirs à Métis-sur-Mer : dans le bleu, dans le blanc, avec les enfants pour mettre un petit peu de bonheur dans cette soirée de la Saint-Jean .

Par ailleurs, les feux d’artifice qui devaient avoir lieu à Baie-des-Sables ont été annulés en raison du risque élevé d’incendie en vigueur.

Des spectacles en ligne et à la télévision seront également présentés un peu partout dans la province.