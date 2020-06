Les gîtes se sentent oubliés dans le déconfinement

Alors que la réouverture des résidences touristiques comme les chalets et les Airbnb a été annoncée dans les dernières semaines, les gîtes demeurent quant à eux fermés. Plusieurs propriétaires de la région sont mécontents et se sentent oubliés dans ce processus de déconfinement.

Les propriétaires de gîtes sont dans le néant concernant la réouverture de leur établissement, car aucune consigne précise ne leur a été transmise. Ils déplorent le manque de réponses de la part du gouvernement dans toute cette crise de la COVID-19.

Je me sens complètement lésé parce que je me dis : "Pourquoi tout le monde ouvre : les personnes âgées, les restaurants et les hôtels?" Et nous, qui avons maximum 10 personnes dans l'établissement, on n'a même pas le droit à l'ouverture. Expliquez-moi pourquoi? Si c'est intelligent et valable, je vais dire parfait , s'est désolé François Laflamme, copropriétaire du gîte Château Murdock à Chicoutimi.

Le son de cloche est le même, du côté de Jean-Rock Gagnon, propriétaire du gîte de la Montagne enchantée, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. On est tous pas contents parce qu'on n'a pas de nouvelles. On se sent délaissés et on se sent abandonné s, a-t-il mentionné.

Une chambre du gîte Château Murdock à Chicoutimi Photo : Radio-Canada

En raison de l'incertitude, il devient difficile de prendre des réservations pour une éventuelle réouverture.

Le 20 juin, j'ai envoyé à tous ceux qui avaient réservé, et on était presque à pleine capacité, qu'on fermait pour l'année compte tenu que le gouvernement n'avait pas encore donné son autorisation , a raconté Luc Gravel, propriétaire de la Vieille école du rang 3, à Saint-Henri-de-Taillon.

Si les propriétaires de gîtes n'obtiennent pas le feu vert rapidement, la situation pourrait devenir financièrement insoutenable pour certains. Si je n'ai pas d'aide du gouvernement [...] je ne sais pas comment on va pouvoir passer l'hiver , a poursuivi François Laflamme, en ajoutant qu'il ne bénéficiait d'aucun programme auprès des institutions financières non plus.

Un message a été envoyé à la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, dans l'espoir de mettre de la pression sur le gouvernement. La réponse se fait toutefois encore attendre.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette