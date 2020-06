Un règlement provincial menace une tradition de l’école Saint-Jean-Baptiste

Pour que leurs enfants profitent des activités du mercredi, les parents devaient payer un montant additionnel de six dollars au service de garde. Ce montant servait principalement à payer le salaire des éducateurs qui s’occupaient des enfants pendant quelques heures de plus en après-midi.

Le règlement présenté le 20 mai par le gouvernement du Québec fixe la contribution maximale qui peut être exigée des parents à 8,50 $ par jour, sauf pour les sorties ou pour rémunérer un tiers qui viendrait animer une activité.

Puisque les Mercredis découvertes étaient gérés par les éducateurs réguliers, il sera maintenant impossible de demander une contribution additionnelle aux parents.

C'est très décourageant parce que les Mercredis découverts à l'école Saint-Jean-Baptiste, c'est l'identité de l'école , laisse tomber le président du conseil d'établissement de l'école, François Blay-Martel.

François Blay-Martel, président du conseil d'établissement de l'école Saint-Jean-Baptiste Photo : Radio-Canada

Dans une lettre envoyée au ministre de l’Éducation, le conseil affirme que 85 % des enfants de l’école participaient aux activités du mercredi et que la contribution financière demandée n’a jamais été un problème.

Si ça devenait un problème, et dans certains cas ça peut l'être, on s'organise en groupe , soutient François Blay-Martel. Le service de garde est capable de travailler pour faire en sorte de permettre au plus grand nombre possible d'élèves d'y participer.

Selon lui, la vaste gamme d'activités offertes permettait aux enfants de se découvrir des passions et de faire en sorte que les semaines d’école n’étaient pas banales .

Je n'aurais pas pu apporter à ma fille tout ce que les Mercredis découvertes lui ont apporté depuis qu'elle est à la maternelle. François Blay-Martel, président du conseil d'établissement de l'école Saint-Jean-Baptiste

Une fausse bonne idée

Les parents rencontrés autour de l’école en cette dernière journée de classe étaient amèrement déçus. C'est une richesse incroyable qu'on perdrait juste pour une question de règlement , a commenté Pascale Guéricolas. Deux de ses enfants sont passés par l’école Saint-Jean-Baptiste et une troisième y étudie toujours.

Franchement, ça me semble idiot et aller totalement à l'encontre du but du ministère de l'Éducation qui est de donner davantage de flexibilité aux écoles.

C'est une fausse bonne idée et ce sont les jeunes, en fait, qui vont en payer le prix , a déclaré une autre mère de famille, Catherine Charon.

Les parents et le conseil d’établissement avaient bon espoir de convaincre le ministre de l’Éducation de revoir la réglementation d’ici la rentrée à la fin de l’été.

Ce dernier n'a pas été en mesure de répondre à notre demande d'entrevue, mardi.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc