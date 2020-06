Pas de services en obstétrique et en pédiatrie cet été à Dolbeau-Mistassini

L’hôpital de Dolbeau-Mistassini suspend pour l’été ses services en obstétrique et en pédiatrie, et ce, à compter du 24 juin à 16 h.

La raison invoquée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean est le manque de personnel.

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, a été informée de la situation lundi. Elle compte faire ce qu’elle peut pour que l’interruption ne s’éternise pas.

On est en mode COVID et en plus, c’est la période de vacances de l’été, donc c’est très difficile pour le personnel. On va s’assurer que ce soit le plus court possible , assure-t-elle.

D’ici là, les femmes qui doivent accoucher et les enfants qui ont besoin d’être hospitalisés seront dirigés vers les hôpitaux de Roberval, Alma ou Chicoutimi.