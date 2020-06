Plus de gigaoctets à venir pour les abonnés des territoires

À compter du premier juillet, Northwestel offrira sans frais supplémentaires et dans les trois territoires des plans Internet offrant plus de données de bande passante. Toutefois, à compter de cette date, les données d’utilisation en excès seront de nouveau facturées.

Pour aider ses clients en confinement, le fournisseur de services a annulé ses frais de surutilisation d’Internet pour tous ses abonnés en mars, avril, mai et juin. La mesure se voulait temporaire.

Le 2 juin dernier, Northwestel a toutefois demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de lui permettre d’augmenter la limite de bande passante sur ses plans résidentiels et commerciaux réglementés.

Cette demande a été acceptée par l’organisme fédéral, mais de façon intérimaire jusqu’à ce que la demande puisse être revue pour une approbation permanente, selon le porte-parole de Northwestel, Andrew Anderson.

Les changements de limites de données des clients se feront automatiquement. D’autres plans non réglementés seront également modifiés à la hausse.

Certains abonnés verront ainsi leur limite augmenter substantiellement, jusqu’à 250 Go de plus pour ceux qui profitent d’un service par câble ou fibre optique, alors que ceux desservis par satellite ne pourront obtenir que 15 Go de plus par mois.

Dans un communiqué, le président de Northwestel, Curtis Shaw, affirme que « ces changements aux plans Internet rendront permanent un usage accru dans toutes les collectivités tout en respectant les contraintes de capacité des réseaux technologiques locaux. »

Les collectivités desservies par Northwestel. Photo : Northwestel

Northwestel a par ailleurs déposé l’automne dernier devant le CTRC ungrand plan de modernisation du réseau pour permettre l’accès à une vitesse minimale de 50 Mégaoctets par seconde (Mbit/s) dans toutes les collectivités du Grand Nord.

Ce plan, s’il est accepté, serait financé par le Fonds pour la large bande de l’organisme qui prévoit des investissements de 750 millions de dollars sur cinq ans. Sans vouloir partager le montant requis, le porte-parole de Northwestel Andrew Anderson a affirmé que le projet étant « important ».