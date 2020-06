Tourisme Côte-Nord lance « Vos coups de cœur–Road Trip Côte-Nord »

L'organisme demande dans un premier temps aux Nord-Côtiers de partager les plus beaux coins du territoire, en lui envoyant des photos et des descriptions des lieux. Tourisme Côte-Nord encourage aussi les gens à suggérer des chansons qui accompagnent bien la route.

Dans le cadre du premier volet, on veut miser sur l'hospitalité légendaire des Nord-Côtiers, et la faire rayonner en leur demandant de devenir des ambassadeurs pour la région , précise François Poulin de l'entreprise pub.com qui a aidé à mettre sur pied la campagne.

On demande aux Nord-Côtiers de nous partager leurs secrets, leurs coups de coeur et leurs incontournables de la Côte-Nord. François Poulin de l'entreprise pub.com

François Poulin reconnaît que cette campagne vise aussi à montrer aux visiteurs que les Nord-Côtiers seront contents de les accueillir dans la région.

Le prix à gagner pour les participants est un voyage à l'Île-d'Anticosti.

La route 138 dans la municipalité de Franquelin. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Dans un deuxième temps, les coups de cœur seront partagés avec le reste de la province pour promouvoir la région.

La route 138 vue de la Baie Saint-Pancrace. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Explorer toute la Côte-Nord

Pour inciter les touristes à se rendre aux extrémités des routes, des autocollants seront distribués à Fermont et à Natashquan aux automobilistes qui s'y sont rendus.

Les autocollants seront distribués à Natashquan et à Fermont. Photo : Tourisme Côte-Nord