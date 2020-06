Le feu du secteur de Chute-des-Passes est contenu

Le feu touche 62 014 hectares. Il s'agit du feu le plus important à toucher le Québec depuis celui du lac Smoky, il y a une dizaine d'années.

Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , il n'y a plus de propagation pour le moment. Cependant, le succès demeure tributaire de la météo.

Le feu est contenu, c'est une belle nouvelle, s'est réjouie Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu . On attendait la météo. On vous avait dit depuis le début de l'incendie que la météo ne nous aidait pas. Alors voilà, étant donné que le feu a fait une progression lente, pour ne pas dire sans progression, pour le moment la progression est arrêtée temporairement. On va pouvoir travailler de façon plus évidente sur le feu pour ensuite arriver à la maîtrise. La maîtrise, ça veut dire complètement arrêté en terme de progression. Alors, le travail commence vraiment.

Le brasier fait rage depuis mardi dernier et on a craint un certain temps pour la centrale Péribonka d'Hydro-Québec.

Une soixantaine de pompiers forestiers sont arrivés d'Alberta mardi. Photo : Radio-Canada

De nouveaux renforts sont arrivés mardi, soit une soixantaine de pompiers forestiers de l'Alberta qui ont atterri à l'aéroport de Bagotville. Une quarantaine de pompiers forestiers étaient arrivés de l'Ontario la veille. Des avions de l'Ontario et du Manitoba sont présents depuis la semaine dernière.

Avec des informations de Pascal Poinlane