Transit vers les Îles : Joël Arseneau demande à François Legault de « prendre position »

Le député dénonce que des voyageurs doivent traverser le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard de nuit, sans possibilité d'arrêt pour se reposer et demande au premier ministre Legault de « prendre position publiquement pour rassurer les Madelinots ».

Le député demande une intervention du premier ministre pour assurer un déplacement sécuritaire aux touristes et aux Madelinots.

Dans sa lettre au premier ministre, le député Arseneau relate des cas de procédures tatillonnes aux frontières interprovinciales qui entraînent de longs délais d’attente.

Témoin de la situation, Philippe Lacasse, qui est arrivé aux Îles, il y a une dizaine de jours, estime que son expérience a été pénible . J’avais les paupières qui fermaient et j’ai accroché quelques fois la bande vibrante. Ce n’était pas agréable.

Guide de kayak de mer, Philippe Lacasse raconte avoir été obligé de prendre la route de nuit, même s’il était arrivé en fin d’après-midi à la frontière du Nouveau-Brunswick. Au barrage routier, dit-il, la police m’a demandé de revenir vers 10-11 heures. Elle m’a invité à aller patienter dans le stationnement du Tim Hortons avec l’instruction que le trajet de l’entrée au Nouveau-Brunswick devait se faire sans interruption et de nuit.

Les policiers lui ont recommandé de ne faire aucun arrêt. On n’avait pas le droit d’arrêter pour dormir même dans notre véhicule, ce n’était même pas clair si on avait le droit d’arrêter mettre de l’essence , rapporte le voyageur.

Selon M. Lacasse, on lui a aussi dit qu’il était passible d’un constat d’infraction si un policier l’appréhendait pour s’être arrêté dormir en chemin.

Il affirme que plusieurs autres passagers qu’il a croisés sur le traversier lui ont raconté avoir vécu des expériences similaires.

Les touristes et les Madelinots qui empruntent l'autoroute transcanadienne au Nouveau-Brunswick ne peuvent s'arrêter que pour mettre de l'essence. Photo : Radio-Canada / Elisa Serret

Comme le député Arseneau, Philippe Lacasse s’est dit préoccupé par la fatigue au volant la nuit. C’est un non-sens, dit-il, de forcer les gens à rouler exténués de nuit au Nouveau-Brunswick. C’est dangereux pour ceux qui conduisent, c’est dangereux pour les autres automobilistes, il y a beaucoup d’endroits où ce n’est pas rare de croiser des orignaux et il ne faut pas oublier que les gens qui arrivent au Nouveau-Brunswick ne sont pas frais et dispos, ils ont souvent roulé plusieurs heures en partant des régions métropolitaines.

Joël Arseneau s’inquiète des répercussions de ces contraintes sur la saison touristique des Îles à quelques jours de la mise en place du corridor de déplacement vers les îles.

Le député invite non seulement le premier ministre à s’adresser publiquement aux Madelinots mais réitère également [s]a demande pour que [M. Legault] contact[e] directement [ses] homologues des provinces voisines pour qu’une entente formelle et une procédure claire soient convenues pour assurer la fluidité des déplacements et la sécurité des voyageurs québécois .

Avec la collaboration d'Isabelle Larose