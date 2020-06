La rivière Milk risque de s’assécher en Alberta

Le débit de la rivière Milk a très fortement ralenti et le cours d'eau risque de s'assécher cet été en raison de l'effondrement d'un canal aux États-Unis. Des dégâts de millions de dollars sont à craindre auprès des collectivités et des récoltes du sud de l'Alberta.

Il semblerait que le problème provienne d’une défaillance sur une structure en béton qui se trouve sur le canal St Mary au Montana. Elle daterait du long week-end de mai, selon Tim Romanow, directeur général de Milk River Watershed Council Canada, un organisme dédié à la protection économique et environnementale du bassin.

Ce problème réduirait l'écoulement de l'eau du côté de l'Alberta à un filet, et ce même s’il a beaucoup plu dernièrement dans la province.

En temps normal, il y a un débit de 18 mètres cubes d'eau par seconde dans la rivière Milk à cette période de l'année, dont plus de 80 % proviennent de l'eau de dérivation du réseau de St Mary , explique-t-il.

On est passé de 18 à environ 4½ mètres cubes par seconde. Tim Romanow, directeur général de Milk River Watershed Council Canada.

Un effondrement sur le canal américain

Habituellement, l’eau est détournée par un système de canaux de 47 kilomètres de long avec deux siphons par gravité qui soulèvent l'eau hors de la base de St Mary.

Elle parcourt ensuite une série de cinq structures de largage qui facilitent le retour de l'eau jusqu'à la fourche nord de la rivière Milk. L'eau poursuit son trajet au Canada sur environ 280 kilomètres avant de retourner au Montana.

La rivière pourrait s'assécher complètement. Tim Romanow, directeur général de Milk River Watershed Council Canada.

Le 17 mai, la cinquième structure de chute, située dans le Montana, a subi un effondrement massif, selon Tim Romanow.

Nous avons perdu plus de 70 mètres de structure en béton et nous avons été obligés de faire des réparations là-bas avec le Bureau des réclamations américain , confie-t-il.

Tourisme et agriculture

Les répercussions d’une rivière à sec sont énormes, selon Tim Romanow. Cela pourrait avoir un impact sur le tourisme. La rivière Milk est connue comme l'une des 10 meilleures rivières à pagayer au Canada , rappelle-t-il.

D’habitude, nous recevons beaucoup de gens qui viennent de Calgary, d'Edmonton et d'autres régions pour naviguer sur la rivière, mais cette année, il n'y a personne , constate-t-il.

De plus, plus d’une cinquantaine de familles d'agriculteurs dépendent de la rivière à des fins d'irrigation. Il y a des cultures de grande valeur là-dedans et l'impact direct sur ces familles agricoles est probablement de 2 millions à 3 millions de dollars de pertes cette année , dit-il.

L'eau potable

L'eau potable municipale de la ville de Milk River, du village de Coutts et de Sweet Grass, provient également de la rivière Milk.

En ce moment, les villes et les villages ont environ trois mois d'approvisionnement en eau, mais cela ne tient pas compte des incendies potentiels , explique Tim Romanow.

Selon lui, les récentes pluies font gagner du temps, mais ces problèmes de sécurité hydrique doivent être résolus.

La rivière passe du Montana au sud-est de l'Alberta et retourne dans l'État américain. Photo : Google Maps

Le gouvernement de l'Alberta a déclaré qu'Environnement Canada et Parcs Canada soutiendra les consommateurs d'eau du bassin de la rivière Milk avec des perspectives d'approvisionnement en eau mises à jour. Il y aura aussi des mises à jour sur les réparations des infrastructures au sud de la frontière, des détails sur les allocations et l'utilisation de l'eau par chaque pays ainsi qu'un soutien pour la planification de la conservation de l'eau, si nécessaire .

Pour le gouvernement, aucun impact sur l'eau potable ou son usage domestique n'est attendu. La province a fourni à la ville de Milk River des fonds pour augmenter le stockage de l'eau , indique un communiqué de la province.

Il semblerait que l'eau actuellement stockée par la ville permettrait quatre mois de consommation au cas où la municipalité ne pourrait plus puiser l'eau du fleuve.

La rivière Milk s'est déjà asséchée une fois en 2001. C’était pendant un été particulièrement chaud et poussiéreux. Également en 2017, les agriculteurs du sud de l'Alberta avaient dû cesser d'irriguer leurs cultures après le 3 août.

Déficit d'infrastructure du côté américain

Selon Tim Romanow, tout le système de transfert d'eau de la rivière Milk a été conçu au début des années 1900 et construit avant 1915.

Selon un communiqué de presse, une décision a été prise du côté américain d’effectuer des travaux pour éviter de nouveau cette chute. L'achèvement des travaux est prévu pour septembre. Ils seront payés par les autorités américaines.

Nous reconnaissons la gravité de la situation et l'importance du bassin de la rivière Milk pour les collectivités environnantes et l'économie locale , a déclaré Jason Nixon, ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta.

Environnement Canada et Parcs Canada soutiennent les consommateurs d'eau de l'Alberta et travaillent avec nos homologues fédéraux et américains pour tenir les usagers informés de l'avancement des travaux de réparation du canal.

Même si les actions entreprises sont encourageantes, selon Tim Romanow, il y a tout de même un déficit d'infrastructures d'environ 200 millions de dollars du côté américain de la frontière. [Ces infrastructures] doivent être rénovées immédiatement .

D'après les informations de Lucie Edwardson