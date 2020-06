Des timbres de la poste britannique à l’effigie de Queen

En janvier, Queen devenait le premier groupe rock à être honoré par une pièce de monnaie de collection au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, le groupe de musique formé en 1970 s’apprête à apparaître sur des timbres mis en vente par la Royal Mail, la poste britannique.

Celle-ci a décidé d’émettre une série de 13 timbres. Certains reproduisent des photos du guitariste Brian May, du chanteur Freddie Mercury, du batteur Roger Taylor et du bassiste John Deacon en concert.

D’autres reprennent les couvertures des albums Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, Greatest Hits, The Works et Innuendo.

Un timbre duplique aussi un cliché réalisé lors de la première séance photo en studio du groupe, en 1974.

Des fois, il est étrange de se réveiller et de réaliser la place que nous avons maintenant; nous sommes devenus une institution nationale! a déclaré Brian May, qualifiant cette décision de la Royal Mail d’ hommage incroyable .