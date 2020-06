La FRAP et l'AJFAS s'unissent pour un meilleur service aux nouveaux arrivants

La Francophonie albertaine Plurielle (FRAP) et l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society (AFJAS) ont officiellement prolongé mardi leur entente de partenariat. Commencée en novembre , cette collaboration vise à améliorer les services offerts aux francophones qui ont choisi l’Alberta comme terre d’accueil.

Ces organismes qui desservent tous les deux les nouveaux arrivants trouvent logique de s’associer pour mieux les accompagner.

L’établissement [des immigrants], c’est un continuum , commence le directeur général de la FRAP-PASEFRAP-PASE , Alphonse Ahola, en rappelant que son organisme fait office de portail d'accueil.

Mais, poursuit-il, la FRAPFRAP ne peut pas faire tout, elle doit coopérer avec les autres organismes.

C’est là que l’ AJFASAJFAS prend le relais et intervient au niveau de leur intégration sociale.

Comme c’est une clientèle que nous desservons aussi, je pense que ça va être une cohérence pour ces gens et que cela va être une complémentarité pour nous que de travailler avec eux pour les aider vraiment à s’intégrer socialement dans notre communauté , le rejoint le directeur de l’ AJFASAJFAS , Luketa M’Pindou.

Entériner

Les deux organismes avaient amorcé ce rapprochement à la fin de l’année dernière. Ils ont choisi d'officialiser cette collaboration noir sur blanc en signant, mardi, une entente de partenariat.

Elle devrait durer au moins cinq ans, selon M. Ahola; soit la durée pour laquelle l’organisme est subventionné par Ottawa pour se charger de l’accueil des nouveaux arrivants.

Nous pouvons voir simplement comment ensemble nous pouvons travailler pour utiliser de façon la plus efficace possible les financements publics que nous avons parce que nous avons l’obligation de nous assurer qu’avec le peu de ressources que nous avons nous faisons le plus grand résultat , explique M. Ahola.

Alors c’est ça que nous faisons en nous associant à l’ AJFASAJFAS , nous pensons que le résultat sera meilleur pour nos activités , ajoute-t-il.

Les deux entités prévoient en outre de s’associer pour l’organisation de certains événements, notamment lors du Mois de l’Histoire des Noirs.

L’entente que nous avons signée aujourd’hui est une feuille de route , tempère M. Ahola. Il précise qu’elle vient principalement délimiter les balises de ce partenariat dont les domaines spécifiques de collaboration restent à définir.

Les deux directeurs espèrent être prochainement rejoints par d’autres associations qui oeuvrent aux rayonnements de la francophonie et à l’intégration des nouveaux arrivants.