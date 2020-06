Des baigneurs téméraires près du barrage de Rapide-7

Deux jeunes adultes téméraires ont été aperçus lundi en fin de journée à moins de 80 pieds du barrage de Rapide-7, dans le secteur de Cadillac. Les baigneurs s’étaient rendus sur place à bord d’un bateau gonflable.

Luce Chartier, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec, rappelle à quel point ce genre de comportement peut être périlleux.

Si l’on doit procéder à une manoeuvre d’urgence et ouvrir une vanne, ces gens-là n’auraient pas le temps de se sauver avant que l’eau arrive, précise-t-elle. Ça ne sert à rien de courir un risque de ce genre. On a parfois des difficultés au printemps avec certains pêcheurs, mais, avec des baigneurs, le degré de dangerosité est encore augmenté.

Mme Chartier ajoute que le danger est tout aussi grand en amont du barrage, avec le risque d’être entraîné dans la prise d’eau d’une turbine.

Hydro-Québec assure que toute la signalisation est en place pour avertir la population de ne pas s’approcher des équipements.