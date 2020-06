Fenêtre sur les arts : arts visuels, littérature jeunesse et musique!

Réouverture du Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines

Réouverture du Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines Photo : Courtoisie Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines

Le Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines est rouvert. Cet été, on peut y visiter quatre expositions dont C’est en jouant que l’on devient grand , une expo à l'esprit ludique où les enfants sont notamment invités à jouer au traditionnel jeu de marelle. Un jeu Cherche et trouve à la manière du concept Où est Charlie? est également proposé aux petits et grands appelés à parcourir les salles d'expositions. À l'extérieur, un tout nouveau parcours intitulé Les Ursulines et leur quartier sera offert à partir du 14 juillet à un nombre limité de personnes à la fois. Le musée a développé sa programmation autour du thème Tous ensemble, faisons de la terre un grand jardin et les 500 premiers visiteurs de l'été recevront quelques semences de fleurs. Une visite agréable en perspective pour découvrir l’histoire des Ursulines et de leur Monastère, un joyau de notre patrimoine qui fut le premier foyer d’éducation pour filles en Amérique du Nord. Valérie Cloutier

Festival virtuel

Patrice Michaud Photo : Facebook @PatriceMichaud / Jérôme Landry

Du 25 juin au 5 juillet, place à Festivoix, un festival musical présenté en direct de Trois-Rivières! Cent pour cent virtuelle, cette grande fête est l'occasion de s'amuser tous ensemble, chacun chez soi. Festivoix offre une programmation de qualité, proposant trois concerts par jour, soit le matin, le midi et le soir. Mariant concerts en direct et en rediffusion, le festival devrait vous faire vivre de belles émotions. Au programme des artistes comme Bobby Bazini, Matt Holubowski, Marie-Mai, Cœur de Pirate, Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, Vincent Vallières et Cindy Bédard. Anne-Josée Cameron

Rendez-vous à Sainte-Sirène-du-bout-du-monde!

La couverture de «Sainte-Sirène-du-bout-du-monde» Photo : Couverture de Sainte-Sirène-du-bout-du-monde

L'animatrice Marie-Christine Leblanc et l'humoriste P.A. Méthot lancent Sainte-Sirène-du-bout-du-monde 1.La shed à morue. Le livre pour enfants nous fait voyager en Gaspésie à la recherche de monsieur Marcel, un pêcheur légendaire. Ce n'est pas un hasard, étant donné que P.A. Méthot est gaspésien. L'ouvrage écrit en gros caractères est parfait pour les enfants de 7 à 10 ans. Il renferme aussi plusieurs illustrations. Sainte-Sirène-du-bout-du-monde 1.La shed à morue sortira officiellement en librairie le 10 août. Dans le contexte actuel, c'est vraiment important d'encourager les librairies locales , confiait Marie-Christine. Il est aussi en prévente en ligne. Étant donné qu'il y a un « À suivre... » à la fin de l'histoire, on doit s'attendre à un tome 2 et c'est tant mieux! Claudia Genel

Un nouvel album pour le rappeur Eman

Eman lance 1036. Photo : Gracieuseté des disques 7ième ciel

Ayant profité du temps libéré par l’annulation de la tournée de spectacles avec Alaclair Ensemble, Eman est de retour avec l’album 1036. En prenant quelques heures par jour pendant le confinement, il a confectionné 13 pistes qui passent du hip hop au R&B. Sur ce nouvel opus, le rappeur d’expérience ajoute une corde à son arc. Pour la première fois, en plus d’écrire les textes, il a composé toutes les musiques. Il a même peint l’autoportrait de la pochette. Sur cette production, l’artiste de Québec a invité des collaborateurs de longue date tel que Claude Bégin, KNLO et Maybe Watson, ainsi que Sarahmée, Larry Kid, Obia de Chef et L’incroyable Seif. Autres nouveautés musicales de la semaine : L’Épouvantail, ep du groupe rock de Québec Les Lunatiques, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Klô Pelgag (en écoute sur ICI MUSIQUE  (Nouvelle fenêtre) ), Billie Ave. d’Alicia Moffet et Aux enfants de demain de Claude Gauthier. Tanya Beaumont