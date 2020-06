Alexandre Cédric Doucet devient le nouveau président de la SANB

Il remplace Robert Melanson, qui était à la barre de l'organisme depuis 2018.

Deux candidats s'affrontaient pour ce mandat, soit Alexandre Cédric Doucet et Mathieu G. Caissie.

Âgé de 25 ans, Alexandre Cédric Doucet devient alors le plus jeune président de la SANBSANB . Il a reçu 414 votes sur 649.

Un peu plus tôt mardi, Alexandre Cédric Doucet s'est exprimé sur les réseaux sociaux à l'approche du dévoilement.

Pour la première fois cette année, le vote s'est déroulé par anticipation. La dernière journée des membres pour voter était le 13 juin 2020.

Représentants des régions Représentants provinciaux : Rosella Melanson et Simon Ouellette

Représentant région Péninsule acadienne : Serge Brideau

Représentant région Nord : Mylène Ouellette-Leblanc

Représentante région Nord-Ouest : Monica Martin

Représentant région Miramichi : Rémi Rousselle

Représentant Sud-Est : Firas Salti

Représentante Sud : Nicole Sluyter

Un débat de plusieurs heures

Sept propositions ont été débattues très longuement mardi soir par les membres.

Il a été déterminé que le dossier de la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick soit le dossier prioritaire de l’organisme pour les années 2020 et 2021.

Les membres de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ont aussi décidé de ne pas donner suite au projet de la reconnaissance d’un génocide acadien.

Simon Ouellette, nouveau représentant provincial élu de la SANBSANB , indique que c’est un dossier complexe qui s’élèverait à des centaines de milliers de dollars. On parle de droit international [...] d’un commun accord, on a décidé de voir si on peut amener ce dossier du côté citoyen, on propose donc de ne pas donner suite à cette résolution.

La SANBSANB a aussi décidé d’intégrer la protection de l'environnement dans son mandat, notamment avec la mise en place d’une réflexion sur un forum sur l'environnement. L’organisme ne procédera par contre pas à la création d’un organisme environnemental acadien, même si l’idée avait été lancée au début du débat.

Deux postes de représentation provinciale sur le conseil d’administration seront aussi modifiés dans la prochaine année pour être réservés à des représentants de l’immigration francophone et autres groupes minoritaires francophones comme les Autochtones et les personnes racisées.

Le principe de parité des genres sera appliqué aux modifications des règlements. Selon ce principe, les femmes ne représenteront pas moins de 40 % des membres du conseil d’administration.

Une proposition a été refusée, soit celle que l’ensemble des communiqués et lettres d’invitation aux membres envoyés au nom de la SANBSociete de L'Acadie du Nouveau-Brunswick soient publiés exclusivement en français. L’heure est à l’ouverture , a indiqué un membre.

Pour terminer, les membres ont aussi affirmé que la révision de l'enseignement primaire et secondaire de l'histoire acadienne au sein des districts scolaires – autant francophones qu'anglophones – devrait être un dossier pour lequel l'organisme milite.