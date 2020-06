Possibles tarifs sur l'aluminium : Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe inquiets

L'agence Bloomberg rapportait mardi matin que des tarifs pourraient être imposés dès le 1er juillet, parce que l'industrie américaine est durement touchée par la crise de la COVID-19. L'industrie canadienne servirait de bouc émissaire.

Tout est possible avec l'administration américaine, on l'a vu dans le passé, a rappelé le député de Jonquière, Mario Simard. Maintenant, on s'en va vers l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange le 1er juillet, ce serait un peu ironique qu'au moment où on célèbre deux ans de négociation d'un accord qui doit faciliter les échanges entre les deux pays, que notre voisin et allié nous mette sur le dos un tarif de 10 % sur nos exportations.

Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, son homologue dans Lac-Saint-Jean, demandent à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, de prendre les devants pour que cette menace ne se concrétise pas.

M. Brunelle-Duceppe déplore que l'argument de la sécurité nationale américaine pourrait encore une fois être utilisé.

Si [Donald] Trump fait encore passer des tarifs sur le dos de la défense nationale, le gouvernement libéral devra avoir une discussion franche avec les États-Unis sur la signification et la portée de notre partenariat avec eux. Il est temps que les pendules soient remises à l’heure , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Selon lui, l'industrie américaine est beaucoup plus victime des producteurs chinois que canadiens.