245 000 $ en subventions pour soutenir les entreprises de Rouyn-Noranda

Le centre local de développement de Rouyn-Noranda (CLD), la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda ont créé, en partenariat, trois programmes de subventions ainsi qu’un programme de microprêts. De plus, le centre local d’emploi de Rouyn-Noranda accompagnera les entreprises qui participeront aux Programme Ta PME en ligne et Modernise ta PME.

La directrice au Centre local d’emploi, Lyne Fortin, explique que le centre pourra aider des entreprises à couvrir jusqu’à 50 % des frais de la formation de main-d’oeuvre et de réorganisation des ressources humaines.

Même si on a la plus belle technologie qui soit, la plus moderne, si on ne sait pas comment l’opérer, comment fonctionne l’équipement, on n’est pas plus gagnant. Aussi, si on n’a pas révisé avec nos employés comment on va fonctionner à l’interne pour l’opérer, si on n’ajuste pas les descriptions de postes en lien, si on ne donne pas la formation, on ne sera pas plus gagnant , souligne-t-elle.

Elle mentionne par exemple des caisses libre-service dans les magasins, des sites web transactionnels et des systèmes de commande à distance.

La directrice générale du CLD de Rouyn Noranda, Marie-Ève Migneault, se réjouit de cette collaboration, qu’elle qualifie d’historique.

D’aller chercher la force de tout un chacun, ça fait que le projet est beaucoup plus gros. Pour 1 $ que le CLD investit, on va chercher 3 $ grâce aux deux autres organisations, donc c’est comme ça qu’on crée notre effet de levier.

La directrice générale de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, Chantal Parent, mentionne que Desjardins désirait supporter les entreprises locales de plusieurs secteurs via son Fonds d’aide au développement du milieu, créé par la Caisse de Rouyn-Noranda.