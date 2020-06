Bernard-Henri Lévy, sur le virus qui « rend fou »

En entrevue mardi midi à Radio-Canada pour parler de son livre Le virus qui rend fou, celui que l'on surnomme BHL a dénoncé le traitement médiatique de la COVID-19. La maladie est déjà assez grave, on n’a pas besoin d’en rajouter, de nous raconter des conneries [...] de nous infliger, à longueur de téléjournaux, des médecins qui se contredisaient d’un jour à l’autre.

Moi, j’étais pour le confinement, parce que je crois qu’il n'y avait pas d’autre solution , mais à la télévision, on n’était pas obligé de nous terroriser pour nous contraindre à penser que cette maladie était grave .

L’auteur, dont le serrage de mains lors de son récent passage sur le plateau d’On n’est pas couché, en France, a choqué des téléspectateurs, conteste la qualification de la pandémie, entendue ad nauseam. On nous a dit que c’est une pandémie sans précédent; c’est pas vrai. En 69, en 58, pour ne même pas parler de la grippe espagnole, il y a eu des pandémies et des virus plus méchants que celui-là.

Le volubile septuagénaire se désole de la place, démesurée selon lui, accordée à la crise dans l’espace médiatique et qui a fait disparaître de l'actualité des sujets importants. Comme s’il ne se passait plus rien au Yémen, comme si on avait arrêté de torturer en Syrie, comme s’il n’y avait plus de faim et de famines dans le monde, comme si Poutine avait arrêté son agression contre l’Ukraine. On pouvait conserver dans les journaux télévisés [...] quelques minutes à ces questions, s’est indigné l’auteur à Patrice Roy.

Les aînés, enterrés comme des chiens

Sur le sort des aînés, auxquels on a réservé des enterrements de chien, enterrés dans un sac plastique avec des adieux sur WhatsApp , BHL est tout aussi enflammé.

En France, aux États-Unis, au Canada, c’est la première fois dans l’histoire des humains qu’on traite ainsi les inhumations [...] c’est un rite essentiel, un moment fondamental dans la vie d’un humain, de sa parenté, de ses proches. On a jeté tout ça par-dessus bord. Bernard-Henri Lévy

Soit, l’objectif de sauver le plus de vies possible est noble, dit-il, mais de nombreuses personnes âgées sont mortes de chagrin, de solitude , tonne-t-il.

Rien à voir avec Trump ou Bolsonaro

Rejetant l’argument voulant que sa position donne de l’eau au moulin aux Trump et Bolsonaro de ce monde, BHL décline son argumentation en deux points :

Premièrement, eux se moquent éperdument des morts, alors que moi, je veux qu’il y en ait le moins possible. L’objectif aujourd’hui d’un humaniste est de sauver toutes les vies. Deuxièmement, ce que disent Trump et Bolsonaro, c’est qu’il faut se renfermer, ériger des frontières, chasser les étrangers, foutre les Mexicains dehors. Moi, je regrette au contraire cet adieu au monde dont la crise de la COVID a aussi été l’occasion. On ferme la porte et on jette la clé!

Une ville vide est une ville morte

Sur le discours de certains, qui voient dans la crise une occasion de refaire le monde, BHL est impitoyable :

Occasion, le mot est ignoble. Quand il y a des morts, ce n’est pas une occasion. Une épidémie, une tragédie, ce n’est pas une occasion à saisir par des idéologues qui veulent nous fourguer leur camelote. Bernard-Henri Lévy

Derrière les gens qui s'émerveillent de la tranquillité des villes, il y avait, explique-t-il, l’idée qu’il y a trop d’hommes dans les villes, qu’il y a quelque chose de viral dans l’humanité, et que [...] peut-être l’homme à sa manière est une sorte de virus .

Je n’ai pas aimé le discours de ceux qui nous ont dit : "Je n’ai jamais aussi bien respiré" dans ces villes où planait une torpeur et un silence de mirador et de cimetière. Voilà à quoi ressemblait Paris, et j’ai pas du tout aimé ça.

Le monde d’après

Bernard-Henry Lévy reste tout de même optimiste, car il estime que la mondialisation va permettre cette fois-ci de s’en sortir plus vite que lors des précédentes crises, parce que la production des masques, parce que la production des vaccins .