Ouverture du marché public : Moffet se redonne un service de proximité

Après plus de deux ans et demi sans dépanneur et station d’essence, les citoyens de Moffet au Témiscamingue ont accès à un marché public permanent.

La municipalité a fait l’acquisition de l’ancien magasin général en octobre 2019 et lui a depuis redonné un cachet moderne.

C’est une jeune famille de l’est du Témiscamingue qui prend en charge toutes les opérations du marché public qui est maintenant ouvert.

Mardi matin, en 30 minutes, une demi-douzaine de clients font leur entrée, tous souriants. Souriants parce qu’ils ont enfin accès à des denrées à quelques minutes de leur résidence.

Kim Brouillard souhaite offrir une ambiance familiale dans son commerce, comme dans sa jeunesse. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ils sont accueillis par Kim Brouillard, celle qui a d’opérer le marché public. Jeune mère de trois enfants, Kim Brouillard s’est lancée à pieds joints dans cette aventure, en suivant ainsi les traces de sa mère.

Toute ma jeunesse et mon adolescence, on avait un dépanneur et un restaurant. Je l’aime mon Témis, je l’aime mon secteur est. Je me suis dit go, on se lance et on y va ! Ça va être un commerce familial, les enfants sur le comptoir, comme dans mon enfance.

Ouvrir un commerce en contexte de pandémie représente toutefois un défi supplémentaire, avoue-t-elle.

On ne se le cachera pas, le magasin a ouvert en pleine crise de la COVID-19. C’est un peu stressant. D’un autre côté, je connais bien les gens ici, on a plein de projets en tête, donc on ne s’inquiète pas trop pour le futur.

Un investissement calculé pour Moffet

Moffet compte 200 habitants. En été, ce nombre double en raison des villégiateurs.

Une consultation publique réalisée en juillet 2019 démontre que 78 % des 90 citoyens et villégiateurs sondés souhaitaient obtenir des services de proximité.

C’est vraiment ce qui va contribuer à améliorer la qualité de vie des gens. On les a consultés, on a fait une consultation publique et ils ont dit qu’ils voulaient ça. Un an plus tard après la consultation, on l’a et nous en sommes très fiers , affirme le maire de Moffet, Alexandre Binette.

La municipalité a décidé de prendre en charge les coûts reliés à la réfection du bâtiment et les frais de roulement du marché comme le chauffage et l’électricité. Un investissement calculé, croit le conseil municipal.

En bout de ligne, ce que ça représente pour nous au net, c’est entre 1,5 et 2 % de notre budget municipal. Pour se donner un service de proximité comme ça à Moffet, je pense que ça en vaut largement la peine , croit le maire de Moffet.

Un garage a aussi été rénové afin que les producteurs locaux puissent y vendre, de façon ponctuelle, leur récolte au courant de l’été.