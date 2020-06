30 M$ d'Ottawa pour l'industrie touristique québécoise

Ce montant doit permettre d'aider 500 entreprises, dont huit sont dans l'Est-du-Québec.

Ces entreprises du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord se partagent une somme de 1,8 million de dollars qui servira notamment à l'application des mesures sanitaires et à la modernisation des équipements.

De ce 30 millions de dollars, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec recevra 6 millions de dollars de Destination Canada pour encourager les programmes de marketing ciblés à l'échelle locale.

Toujours de cette enveloppe, Développement économique Canada accorde une somme de 7 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent se conformer aux nouvelles normes sanitaires.

Au Bas-Saint-Laurent, Les Jardins de Métis reçoivent une aide de 150 000 $ pour mieux recevoir les visiteurs en temps de pandémie à l'aide d'un système de billetterie intelligent.

On peut venir avec le billet déjà acheté, on n'a plus besoin de faire des files d'attente comme c'était le cas avant. On peut mieux gérer les membres pour leur offrir des services selon leurs intérêts.

Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis