Matane présente son plan de relance économique

Parmi ceux-ci se trouvent le projet de complexe aquatique, pour lequel la Ville attend toujours des subventions nécessaires pour entamer les travaux, la mise à niveau du port de mer de Matane, dont plusieurs projets sont en cours de réalisation ou à venir, ainsi que le projet de réfection à l'aéroport de Matane, qui nécessite encore une approbation du ministère des Transports du Québec.

Nous avons plein de projets autres que les maisons des aînés du Québec [...] que nous étions prêts à commencer cet été. Nous voulons un message politique de notre gouvernement comme quoi ils sont prêts à financer nos projets et que nous pouvons les démarrer. Jérôme Landry, maire de Matane

Le plan de relance inclut également un projet d'incubateur en économie circulaire, appelé Synergie Matane, sur le site de l'ancienne usine RockTenn, où de nouvelles entreprises pourraient développer leurs projets sans se soucier des frais fixes.

On pense que ça répondrait à un besoin tout en aidant à diversifier l’économie de Matane dans tout ce qui touche l’économie verte , indique Jérôme Landry.

Autres projets dans le plan de relance économique : Mise à niveau d’un service de développement économique de La Matanie

Travaux pour finaliser la deuxième phase du projet d’élargissement de la cale sèche à Les Méchins

Projet d’aire protégée dans les Chic-Chocs, sur le territoire de la réserve faunique de Matane.

Consolidation et bonification des services du Service des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM) afin d’augmenter l’attractivité de la région.

Projet de relocalisation du marché public

En présentant un plan rapidement, la Ville de Matane et la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie espèrent obtenir les subventions nécessaires à ces projets d'infrastructure avant la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, quitte à présenter un plan plus complet plus tard.

[Le plan actuel] inclut quand même quelques projets ailleurs en Matanie, mais on n’a pas pu faire la liste complète, parce qu’on voulait lancer le plan de relance économique le plus rapidement possible. C’est sûr qu’il sera bonifié et qu’on enverra une deuxième et une troisième version qui incluront toutes les municipalités aux alentours , affirme le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie et maire de Sainte-Félicité, Andrew Turcotte.

L’exemple de la MRC Municipalité régionale de comté des Etchemins

La Matanie espère également recevoir un traitement similaire à la MRCMunicipalité régionale de comté des Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, qui a reçu des subventions à deux reprises de la part du gouvernement provincial simplement pour avoir établi un plan de relance économique, explique le député de Matane-Matapédia et chef du Parti Québécois, Pascal Bérubé.

Le député rappelle que les MRC MRC de La Matanie, de La Matapédia et de La Mitis ont toutes un indice de vitalité inférieur à celui de la MRCMunicipalité régionale de comté des Etchemins.

S’il y a ce montant qui est à la disposition des Etchemins, nous demandons exactement la même chose pour la Matanie. On saura exactement quoi faire avec. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

M. Bérubé souligne qu’il a déjà entamé des discussions à ce sujet avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.