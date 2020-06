Ottawa peut mettre fin aux procédures contre Meng Wanzhou, dit Louise Arbour

Le ministère de la Justice peut mettre fin au processus d’extradition en tout temps et doit le faire dans le cas de Meng Wanzhou, affirme la juriste québécoise Louise Arbour, ex-juge de la Cour suprême du Canada et ancienne haute-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.

En entrevue au Globe and Mail, Louise Arbour s’est exprimée publiquement, lundi, aux côtés d’Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa et professeur de droit, en faveur de l’arrêt du processus d’extradition de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant des télécommunications chinois Huawei.

La loi sur l’extradition prévoit qu’en tout temps, le ministre de la justice peut retirer l'autorisation qu’il a présentée aux tribunaux pour faire incarcérer la personne à des fins d’extradition , a précisé Louise Arbour, en entrevue à l’émission Midi Info.

Cet arrêt des procédures d'extradition faciliterait in fine la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, croit l'ex-juge de la Cour suprême du Canada. De 2009 à 2014, Louise Arbour a également présidé et dirigé l’organisation pour laquelle travaillait Michael Kovrig au moment de son arrestation, l’International Crisis Group.

Michael Kovrig et Michael Spavor ont été arrêtés en décembre 2018, quelques jours après l'arrestation au Canada, à la demande de la justice américaine, de Meng Wanzhou.

La procédure visant les deux Canadiens est largement perçue en Occident comme une mesure de représailles, ce que la Chine dément formellement.

L’ingérence, une excuse invalide d'Ottawa

Depuis le début de la crise, le gouvernement fédéral soutient que le Canada, étant un État de droit, ne peut s'ingérer dans le processus judiciaire.

C’est une erreur de dire que le premier ministre ne peut pas s’ingérer dans un processus judiciaire. Il n’est pas question de respecter l'indépendance des tribunaux, c’est une conception erronée de la loi sur l’extradition , analyse Louise Arbour.

Elle explique que pendant tout le processus judiciaire, l'autorité ultime demeure dans les mains du ministère de la justice qui peut retirer cette demande-là et mettre fin au processus d'extradition en tout temps.

L’autorité et la responsabilité reposent sur le ministre de la justice - pas le procureur général, et c’est donc un geste essentiellement exécutif, politique, administratif, et non pas judiciaire , précise-t-elle.