Pas de pénurie de main-d'oeuvre étrangère aux Serres Toundra

La demande n'a pas été affectée par la crise de la COVID-19 et la production de concombres a ainsi continué à 100 %, nécessitant donc de la main-d'oeuvre étrangère. Une soixantaine de personnes supplémentaires seront aussi requises à l'automne.

On avait déjà des gens qui étaient ici depuis l'année passée. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là ont été retardés, ils sont restés ici plus longtemps. Les autres personnes qui devaient arriver au printemps sont arrivées un petit peu plus tard , a expliqué Éric Dubé, président-directeur général des Serres Toundra.

Les nouveaux travailleurs ont passé avec succès la quarantaine imposée à leur arrivée. On n'a eu aucun problème, car on les avait isolés dans des hôtels qui étaient vides à ce moment-là. On avait loué les hôtels au complet pour être capable d'avoir une quarantaine efficace à 100 % , a poursuivi M. Dubé.

Un troisième travailleur migrant est mort en Ontario cette semaine. Il travaillait dans une ferme où 217 travailleurs étrangers ont été atteints par la COVID-19.

Selon des informations d'Aurélie Savard