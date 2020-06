Une école secondaire à 96 M$ sur les terrains de l’ancien zoo de Québec

L’école secondaire de 48 classes, pouvant accueillir au total plus de 1000 élèves, sera construite sur la rue de la Faune.

Le schéma d’implantation publié dans l’appel d’offres détaille un bâtiment évalué à 96 millions de dollars comprenant deux gymnases, un atrium, une place publique et des espaces réservés à l’aménagement de terrains sportifs.

Parmi les avantages du site retenu, le document mentionne la proximité de milieux résidentiels, d’un terminus du Réseau de transport de la capitale (RTC) et du parc des Moulins.

Du côté des inconvénients, on note la proximité de l’autoroute 73, l’absence d’un réseau cyclable et l’accès au site restreint, qui peut se faire uniquement par la rue de la Faune.

Les échéanciers prévus à l’appel d’offres prévoient une livraison des plans et devis préliminaires pour octobre 2020 et des appels d’offres pour la construction qui seraient lancés en mars 2021.

Les travaux devraient débuter quelques mois plus tard en juillet et durer un peu plus de deux ans pour une livraison de l’école prévue en novembre 2023.

Le schéma d'implantation de la nouvelle école révèle aussi l’ajout possible d’une école primaire sur le même site.

Il n'a pas été possible d'obtenir une entrevue avec le Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries.

L'attaché de presse du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, répond de son côté que la mise à l'étude du projet d'une nouvelle étude secondaire avait été inscrite au Plan québécois des infrastructures et que le processus suit son cours normal.