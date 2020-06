Fraude au chantier de la Romaine, deux personnes payent la note

Deux personnes ont plaidé coupables à des accusations d’emploi, de possession ou de trafic d’un document contrefait envers Hydro-Québec, au palais de justice de Longueuil. Les faits sont survenus lors de travaux exécutés au complexe hydroélectrique de la Romaine entre 2014 et 2017.

Josée Beaulieu devra payer un dédommagement de 15 714 $ à Hydro-Québec et faire dix dons de 2000 $ à des organismes de Forestville, Sept-Îles et de la Minganie dans un délai de six mois.

Alain Tremblay doit payer pour sa part un dédommagement de 45 000 $ à Hydro-Québec.

Les faits se sont produits entre le 10 mars 2014 au 24 janvier 2017.

Sans commenter le fond du dossier, le porte-parole pour Hydro-Québec, Francis Labbé, félicite les équipes d’Hydro-Québec, alors que le stratagème frauduleux a été mis au jour lors d'une enquête interne de la société d’État lancée en 2017.

Toutes ces accusations dans ce dossier, c’est le résultat d’une enquête interne. Nos services de sécurité corporative ont été particulièrement vigilants, ils ont remarqué une anomalie, ils ont fait une enquête et c’est Hydro-Québec qui a déposé directement le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales , explique-t-il.

Nous n'avons pas pu obtenir d'informations quant aux trois autres accusés dans le dossier.