Kevin Bittman quitte la présidence de la section locale 594 d’Unifor

Dans une lettre envoyée à tous les membres de la section locale qu'il dirigeait depuis plus de 13 ans, Kevin Bittman avoue que les quatre dernières années ont été particulièrement éreintantes pour lui et pour sa famille. Et c'est ce qui l'a incité à prendre cette décision.

Le conflit de travail m’a forcé à remettre ma vie en perspective et m’a fait réaliser ce qui est vraiment important dans ma vie. Je veux que ma famille soit plus haute dans ma liste de priorités avant que je la perde.

Je sens que c’est la meilleure chose pour le syndicat. Le retour au travail se fera avec un nouveau visage. Kevin Bittman

Il avoue que des gens vont peut-être remettre en doute sa décision et croire qu’il commet une erreur. Vous ne pensez peut-être pas que c’est la meilleure décision pour ma carrière professionnelle, mais ce l’est pour ma santé, ma santé mentale et pour ma famille.

Avant de tourner la page sur les 23 dernières années de sa vie, Kevin Bittman a tenu à partager son énorme fierté à l’égard de tous les membres de la section locale 594 d’Unifor qui ont vécu ce conflit de travail qui s’est prolongé pendant plusieurs mois.

Ce n’était pas un conflit normal. Nous avons affronté une grosse compagnie, avec beaucoup d’argent. Nous sommes restés debout et nous nous sommes tenus ensemble. Et pour cela, je vous dis merci.