Top 3 des clubs de golf préférés des Mauriciens et Centricois

Après dix longues semaines de confinement, le golf a été l’une des premières activités sportives autorisées par Québec le 20 mai dernier, tout comme le tennis, le vélo ou le canoë-kayak. C’est pourquoi notre série touristique estivale commence avec les plus beaux terrains de golf à découvrir en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Avec une vingtaine de clubs sur leur territoire, Mauriciens et Centricois ont l’embarras du choix quand vient le temps d’aller frapper des balles. Voici le palmarès de leurs parcours de golf préférés, d’après un sondage effectué sur la page Facebook d’ICI Mauricie-Centre-du-Québec, en collaboration avec Tourisme Mauricie et Tourisme Centre-du-Québec.

Le club de golf Ki-8-Eb, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

1re position : le club de golf Ki-8-Eb

Golfeurs débutants et expérimentés sont unanimes : le Ki-8-Eb à Trois-Rivières est sans contredit le plus beau terrain de golf en Mauricie.

Fondé en 1923, le club semi-privé offre un parcours de 18 trous à normale 72. Selon votre niveau de jeu (ou vos ambitions), le Ki-8-Eb présente des défis variables : ce terrain de championnats comporte, par exemple, un jeu de 5 jalons de départ allant de 4583 à 6826 verges.

Le directeur et professionnel du club de golf Ki-8-Eb, Luc Boisvert, devant la rivière Saint-Maurice, qui longe le parcours. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Avec ses nombreuses montées et descentes, son relief est tout particulièrement apprécié des golfeurs, de même que ses plans d’eau (lacs, rivière et ruisseaux) et son gazon de première qualité. Il est aussi possible d’admirer la majestueuse rivière Saint-Maurice à partir de ses verts et de sa terrasse.

Autre avantage important : le club n’est situé qu’à une quinzaine de minutes du centre-ville.

Le club de golf Le Mémorial, à Shawinigan Photo : Club de golf Le Mémorial

2e position : le club de golf Le Mémorial

D’abord connu comme le Club de golf Shawinigan-Sud, Le Mémorial est situé à son emplacement actuel depuis 1964.

À l’époque, il appartenait à l’homme d’affaires Gabriel Buisson, qui l’a renommé ainsi en l’honneur de son fils décédé. Le Mémorial a récemment été acquis par le groupe Angil, sous la présidence d’Annie Gilbert.

Le club de golf Le Mémorial, à Shawinigan. Photo : Club de golf Le Mémorial

À l’instar du Ki-8-Eb, le club est reconnu pour son parcours sinueux, ses 18 trous très différents les uns des autres et ses vues à couper le souffle. Ses membres, tout comme ses joueurs occasionnels, apprécient particulièrement les départs surélevés et l’entretien de ce parcours d’une normale de 71.

Le respect de l’éthique du golf est aussi prioritaire au Mémorial.

Fondé en 1910, le club de golf Grand-Mère est l'un des plus vieux au Canada. Photo : André Laramée

3e position : le club de golf Grand-Mère

Le club de golf Grand-Mère est l’un des plus vieux parcours de golf au pays. Fondé en 1910 par des Américains venus travailler dans l’industrie des pâtes et papiers, il attire aujourd’hui des golfeurs de tous les horizons.

Le club se distingue par son aménagement typiquement écossais : ses verts ondulés, ses fosses de sables profondes et son gazon de couleur blé entre les allées. Son parcours, d’une normale de 70, est réputé pour le défi que représentent ses vallons, la qualité exceptionnelle de ses verts et ses arbres centenaires.

Le club de golf Grand-Mère se distingue par son aménagement typiquement écossais, comme en témoigne ce gazon de couleur blé qu’on laisse pousser entre les allées. Photo : André Laramée

Au début des années 1990, le club de golf Grand-Mère a appartenu à un groupe d’investisseurs, dont faisait partie l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Celui-ci a d’ailleurs dû se départir de ses parts au moment où il accéda au plus haut poste au pays.

Et pour les débutants?

Même s’ils n’ont pas accédé aux trois premières positions de ce palmarès, deux clubs de golf se distinguent pour l’accueil qu’ils réservent aux débutants.

Le Golf Les Rivières est l’endroit idéal pour s’initier au sport. Photo : Golf Les Rivières

Le Golf Les Rivières à Trois-Rivières est l’endroit idéal pour initier la famille au sport. Son parcours de 9 trous exécutif est accessible aux golfeurs de tous les niveaux. Pour ceux qui sont moins à l’aise avec l’idée de frapper des balles sur une longue distance, le site comporte également un mini-golf de 36 trous ainsi qu’un terrain de disque-golf.

Le club de golf Canton à Warwick Photo : Club de golf Canton

Enfin, le Club de golf Canton à Warwick est l’un des rares au Québec à permettre aux jeunes de moins de 14 ans, accompagnés d’un adulte, de jouer gratuitement sur son parcours de 18 trous.