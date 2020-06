Système d’évacuation des eaux usées : la région déçue par la réglementation

Plusieurs élus de la région se disent déçus des propositions du ministère de l’Environnement concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Après la Ville de Val-d’Or et la MRC de la Vallée-de-l’Or la semaine dernière, la Ville de Rouyn-Noranda a adopté une résolution, lundi, demandant au gouvernement de refaire ses devoirs. Les élus estiment que la réglementation présentée le 6 mai dernier ne tient toujours pas compte de la réalité de sols argileux non perméables présents sur plus de 10 % du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour répondre aux exigences du ministère, les propriétaires de résidences qui ne sont pas raccordés à un réseau d’égouts municipal doivent installer un système qui peut leur coûter jusqu’à 30 000 $, en plus des coûts annuels d’entretien.

La sourde oreille

Selon Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or et président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, Québec a fait la sourde oreille aux propositions émanant de la région.

Le ministère a changé les mots, mais en bout de ligne, les mêmes choses s’appliquent, lance-t-il. On ne pourra pas changer notre fond de terrain dans la région. Il est argileux et ça prend des solutions qui respectent l’environnement, mais qui évitent aussi des coûts astronomiques pour les citoyens.

Champ d'épuration

Selon Martin Ferron, la région a proposé l’utilisation d’un système conventionnel de champ d’épuration qui ne respecte pas la loi, mais qui prévoit l’ajout de gravier d’emprunt pour enlever une couche de sol argileux et ainsi le remplacer par du sol filtrant.

Ce n’est pas encore accepté par le ministère, déplore-t-il. Il n’y a pas de porte de sortie. On le dénonce, parce qu’on va encore se retrouver avec des problèmes de citoyens qui vont être en porte à faux avec les municipalités qui autorisent des constructions, mais le ministère qui interdit ce type d’installations septiques.

Dans leur résolution, les villes demandent à Québec de poursuivre des recherches qui permettront de trouver un système adapté aux sols peu perméables et plus économique pour les citoyens.