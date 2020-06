Les infirmières multiplient les actions pour réclamer de meilleures conditions de travail

Les acteurs en santé multiplient les actions de visibilité depuis quelques semaines.

On ne réclame pas grand-chose, seulement que M. Legault arrête de parler dans les médias et fasse semblant de nous donner des conditions salariales adéquates quand c’est complètement faux , a déclaré le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers, rattaché à la CSN, Pascal Bastarache.

La convention collective des 5800 membres du syndicat en Mauricie et au Centre-du-Québec est échue depuis le 31 mars.

On demande à M. Legault premièrement, en 2020 de respecter les femmes par le biais des lois sur l’équité salariale et que, malgré son arrivée et ses promesses de changement, ne les respectent toujours pas. Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers

Les membres du syndicat réclament, entre autres pour les préposées aux bénéficiaires qui commencent leur carrière à environ 20 $ l’heure, une augmentation de trois dollars l’heure pour la première année, d’un dollar la deuxième et d’un autre dollar l’heure lors de la troisième année d'embauche.

[Ce serait] d’offrir, s’il vous plaît M. Legault un peu plus qu’un simple 5 % d’augmentation sur trois ans, ce qui est en bas de l’inflation que vous-même, vous prévoyez , ajoute M. Bastache.

Vacances annulées

De son côté, le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et Centre-du-Québec estime que les vacances des professionnels de la santé ont été esquivées cette année, ce qui mettrait une pression indue sur les équipes qui sont épuisées.

Être privées de journées de congé, voir ses horaires modifiés sans avertissement, être déplacées d’un établissement à l’autre, devoir travailler à temps complet, être confrontées à l’impossibilité de concilier famille et travail sont autant de conditions qui affectent gravement la santé mentale des professionnelles en soins , indique Nathalie Perron, la présidente du SPSMCQ.

D’après les informations de Marie-Ève Trudel