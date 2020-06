L’École de conduite Des Îles menace de fermer ses portes

L'École de conduite Des Îles, la seule dans l'archipel, songe sérieusement à cesser ses cours de conduite automobile dans les prochains jours si elle n'obtient pas d'aide financière du gouvernement.

Or, le cours de conduite est redevenu obligatoire depuis dix ans et Québec impose un prix maximal de 825 $ par élève.

Selon la directrice générale de l'école de conduite, Odette Cormier, ce tarif est basé sur un modèle d'école qui enseigne annuellement à 293 élèves tandis que la clientèle madelinienne se limite à 90 apprentis conducteurs.

L’école n’a jamais été rentable, mais on a toujours donné un service à la population, explique Mme Cormier. On ne parle pas du tout du mot profit depuis 10 ans, on parle de pertes.

Le déficit annuel de l'école s'élève à 42 000 dollars pour le volet automobile.

D’après Odette Cormier, durant les dernières années, ce sont les autres volets de son entreprise, comme la location de voiture et le remorquage qui ont permis d’éponger le déficit accumulé de 200 000 $ de l’école de conduite.

La situation ne s’améliore pas. La clientèle diminue et les prix fixés par le gouvernement n’ont pas été augmentés.

En menaçant de cesser d’offrir les cours de conduite automobile, Mme Cormier se défend de prendre les élèves en otage. On a fait toutes les démarches imaginables pour que ça bouge , assure-t-elle.

Au cours des 18 derniers mois, Odette Cormier affirme avoir contacté le ministère des Transports afin de le sensibiliser à la réalité de l’archipel. En vain.

Il n'y a aucune, aucune, aucune écoute. Odette Cormier, directrice générale, École de conduite Des Îles

La directrice de l’entreprise estime que les élèves madelinots devraient payer environ 1500 $ pour assurer la rentabilité de la formation.

Entre autres solutions, l'entreprise demande au gouvernement de payer la différence et estime que les Madelinots n’ont pas à payer deux fois plus cher leurs cours de conduite automobile que les autres Québécois.

Réponse du ministre des Transports

Le cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, rappelle que son gouvernement a ajusté, en février dernier, le prix des cours de conduite qui était effectivement demeuré inchangé pendant plus de 10 ans.

Le maximum permis pour un cours de conduite est maintenant de 937 $ comparativement à 825 $. Il s’agit, souligne Florence Plourde, porte-parole du cabinet de François Bonnardel, d’une augmentation de 13,6 %.

Mme Plourde ajoute qu’une somme de 20 000 $ a été réservée pour l’école de conduite des Îles-de-la-Madeleine afin de bonifier l’inscription des nouveaux étudiants.

Avec ces deux mesures, ces montants représentent une hausse de 40 % des revenus pour cette école de conduite pour l’année à venir, relève l’attachée politique, qui ajoute que l’entreprise peut aussi offrir ses cours théoriques en ligne afin de diminuer ses coûts de fonctionnement.

La proposition du ministère n'est pas suffisante, selon Mme Cormier puisque la somme de 20 000 $ n'est pas récurrente et ne comble pas l'ensemble du déficit annuel. L'école demande que le gouvernement s'engage à une solution pérenne qui garantisse le maintien des cours de conduite aux Îles.

Avec les informations d'Isabelle Larose