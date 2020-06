La construction de la portion albertaine de Keystone XL débutera cet été

Après des mois de sombres nouvelles pour l’économie, c’est énergisant de voir que l’investissement de l’Alberta dans Keystone XL commence à porter fruit , s’est réjoui le premier ministre albertain Jason Kenney, par communiqué.

Plus tôt cette année, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars, en plus d’une garantie de prêt de 6 milliards, pour aiderTC Énergie à construire cet oléoduc. Une fois terminé, Keystone XL pourrait acheminer 830 000 barils de pétrole canadiens par jour jusqu’au Nebraska, où il se connectera aux pipelines existants qui se rendent aux raffineries texanes dans le sud des États-Unis.

Le gouvernement estime que le projet ramènera jusqu’à 30 milliards de dollars aux générations futures d’Albertains et de Canadiens .

En vert, le tracé du nouveau pipeline Keystone XL proposé qui relierait l'Alberta au golfe du Mexique, et en gris, le tracé du pipeline existant. Photo : Radio-Canada

La construction du tronçon albertain doit débuter cet été près d’Oyen, dans l’est de la province, et se terminer au printemps 2022 un peu plus au nord, près de Hardisty. Michels Canada a l’intention d’embaucher 1000 travailleurs au cours de la première année de travaux et 1000 autres pour la deuxième.

TC Énergie (anciennement TransCanada) est l’unique propriétaire de Keystone XL. L'entreprise a déjà commencé les travaux au sud de la frontière. Il reste cependant des obstacles avant qu'ils ne soient terminés.

En avril dernier, une cour du Montana a invalidé le permis qui autorise le projet à traverser des cours d’eau. Le candidat démocrate à la présidence américaine, Joe Biden, a fait savoir qu’il annulerait le projet s’il est élu en novembre.